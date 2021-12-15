В области разрешили провести утренники с участием родителей

15.12.2021 | 17:06

В среду, 15 декабря, в Пензенской области внесли изменения в режим повышенной готовности, которые позволяют провести новогодние утренники в образовательных учреждениях.

Мероприятия разрешено организовать, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Так, исключены совместные утренники нескольких групп воспитанников детсадов или школьных классов. Между мероприятиями необходимо провести дезинфекцию помещения.

На праздник смогут попасть родители, однако для входа им нужно будет предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном коронавирусе или официальный медотвод от прививки.

Обязательна термометрия гостей и детей на входе, соблюдение дистанции, регулярная обработка рук антисептическими средствами.

«Запрещено проведение для детей елок, массовых праздничных представлений, анимационных программ в фойе, холле зданий, где проводятся спектакли и прочие подобные мероприятия», - добавили в пресс-службе регионального правительства.