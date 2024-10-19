Белгородцы и куряне обживаются в Пензенской области

19.10.2024 | 13:06

Жители Белгородской и Курской областей, вынужденные покинуть свои жилища из-за обстрелов, нашли поддержку и помощь в Пензенской области. О семьях, которые принял Сурский край, рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Мария Горлова приехала с двумя сыновьями, 9 и 12 лет, из села Грузского Борисовского района Белгородской области, после того как дрон прилетел во двор и у соседей выбило окна. Мальчики учатся, а женщина устроилась на работу в социально-реабилитационный центр в Кичкилейке. По ее словам, к ним постоянно приезжают аниматоры, проводятся спортивные мероприятия.

«Пока все не закончится, будем тут», - приняла решение Мария Горлова.

Людмила Чебоненко прибыла из Белгородской области. После обстрела ее родного города Грайворона семья уехала в близлежащее село, но на следующий день этот населенный пункт тоже попал под обстрел. Сотрудники МЧС вывезли население.

По словам Людмилы, в Пензенской области оказали очень теплый прием.

«Особенно когда говоришь, что из Белгородской области, стараются помочь», - отметила белгородка.

Мария Заика - из города Курчатова Курской области. «Очень хорошо приняли. Я говорила и буду говорить: я очень благодарна. В Пензу мы прибыли 11 августа. Обстановка в Курске уже нормализуется, и поэтому внучка закончит четверть и мы планируем в конце месяца уехать. Пенза - это будет самое хорошее в душе, на всю жизнь мы запомним», - поделилась она.

Олег Мельниченко отметил, что гости из приграничных регионов - смелые и сильные люди, которые не падают духом в сложнейших жизненных обстоятельствах.

«Жители Белгородской и Курской областей обживаются в нашем регионе. Дети ходят в школу и посещают детские сады, не боясь вражеских атак, взрослые устроились на работу. О Пензенской области они говорят с любовью и благодарностью, но уже строят планы по возвращению домой, куда они обязательно отправятся после нашей общей Победы», - написал он.