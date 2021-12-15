Конвейер жестокости: пензенцы призвали проверить пункт передержки

15.12.2021 | 09:31

Жители Пензы продолжают бить тревогу из-за происходящего в муниципальном пункте передержки бездомных животных. По мнению горожан, собаки живут там в негуманных условиях: голодают и не получают необходимой помощи.

В конце ноября тему широко обсуждали в социальных сетях. Пензенцы обратились за помощью к руководству города и области. После этого пункт посетили несколько представителей власти. С мнением граждан они не согласились и пришли к выводу, что нарушений нет.

В понедельник, 13 декабря, в учреждении побывали волонтеры. Об увиденном они рассказали в соцсетях.

«Такие же измученные животные и равнодушные сотрудники. Что должно произойти, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки? А ведь на содержание приюта на ул. Осенней, 5, выделяются деньги! Куда же идут средства? Почему у нас, простых волонтеров, которые занимаются животными на свои личные средства, подопечные выглядят гораздо здоровее, упитаннее и счастливее?! Вы только посмотрите на этих несчастных животных! Кем нужно быть, чтобы считать, что это нормально?» - возмутилась жительница Пензы Наталья Кадомцева после визита в пункт передержки.

По ее словам, животные истощены, у них не обработаны должным образом раны после стерилизации. От холода и голода умирают и щенки, и взрослые собаки.

К посту прикреплены фото- и видео, на которых запечатлены обитатели пункта передержки. Из-под шкур выпирают кости. У одной собаки на животе зияет незашитая рана.

«Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам: давайте остановим этот конвейер жестокости и смерти! Пора уже очнуться от спячки и вспомнить, что мы - Люди! И мы в ответе за мир, который нас окружает, и за всех существ, которые живут рядом с нами!» - написала женщина.

В комментариях пензенцы призвали провести в пункте передержки объективную проверку и проконтролировать, на что были потрачены деньги, выделенные из бюджета на его функционирование.