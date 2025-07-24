В Пензе ищут 70-летнего Михаила Просвирнина

24.07.2025 | 12:09

В Пензе пропал 70-летний Михаил Александрович Просвирнин. Его местонахождение неизвестно с 29 июня.

Ориентировку на пенсионера в четверг, 24 июля, распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост мужчины - 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые.

Во что он был одет в день исчезновения, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.