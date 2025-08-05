В Пензенской области ищут 35-летнего Александра Коломийцева

05.08.2025 | 21:26

В Пензенской и Оренбургской областях разыскивается 35-летний Александр Юрьевич Коломийцев. Его местонахождение неизвестно с 9 июля.

Во вторник, 5 августа, ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». Они утверждают, что пропавший мог оказаться в любом районе.

Рост Александра Коломийцева - 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные с сединой, глаза карие.

В день исчезновения на нем были серая майка, черные спортивные штаны и кроссовки того же цвета.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.