В Пачелме пропала 41-летняя Елена Черемушкина

01.08.2025 | 15:09

В Пензенской области разыскивают 41-летнюю жительницу Пачелмы Елену Алексеевну Черемушкину. Ее местонахождение неизвестно с 18 июня.

В пятницу, 1 августа, ориентировку на женщину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». Они утверждают, что пропавшая могла оказаться в любом районе.

Рост Елены Черемушкиной - 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные короткие, глаза карие.

В день исчезновения на ней были синяя футболка, черные бриджи и красные тапочки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.