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Глас народа

В центре Кузнецка «смыло» благоустройство за 100 млн руб.

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В субботу, 4 декабря, житель Кузнецка в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался на отсутствие благоустройства в центре города.

Речь, в частности, идет об аллее вязов.

«Куда пропала плитка в сквере в центре? Почему не ремонтируют центр города и такая грязь?» - поинтересовался горожанин.

К посту он прикрепил снимок, на котором видно, что часть плитки с вымощенного тротуара исчезла. Пешеходные дорожки покрыты глубокими лужами, прогулкам мешают и ямы.

«Дождем смыло», «Весной все вернут, убрали на хранение», «Еще за 100 млн переделают в следующем году, не переживаем», - пошутили комментаторы.

Центральную часть Кузнецка благоустроили в 2019 году на средства 100-миллионного правительственного гранта, который город выиграл на всероссийском конкурсе. Специалисты преобразили территорию между улицами Ленина, Комсомольской, Калинина и Московской, привели в порядок все скверы и обустроили пешеходные зоны.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость||

прорыв?

Гость||

Не переживайте,Мельниченко ведёт борьбу с коррупцией,значит найдут.

Гость||

Да Вы что, уже два года прошло,пора!

Гость||

Это не областной центр. Кузнецк - Маленький тухлый городишко, сапоги с голошами оденут и сделают променад по центральным улицам Козладрищенска.

Имя: Гость
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