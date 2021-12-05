В центре Кузнецка «смыло» благоустройство за 100 млн руб.

05.12.2021 | 11:07

В субботу, 4 декабря, житель Кузнецка в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался на отсутствие благоустройства в центре города.

Речь, в частности, идет об аллее вязов.

«Куда пропала плитка в сквере в центре? Почему не ремонтируют центр города и такая грязь?» - поинтересовался горожанин.

К посту он прикрепил снимок, на котором видно, что часть плитки с вымощенного тротуара исчезла. Пешеходные дорожки покрыты глубокими лужами, прогулкам мешают и ямы.

«Дождем смыло», «Весной все вернут, убрали на хранение», «Еще за 100 млн переделают в следующем году, не переживаем», - пошутили комментаторы.

Центральную часть Кузнецка благоустроили в 2019 году на средства 100-миллионного правительственного гранта, который город выиграл на всероссийском конкурсе. Специалисты преобразили территорию между улицами Ленина, Комсомольской, Калинина и Московской, привели в порядок все скверы и обустроили пешеходные зоны.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.