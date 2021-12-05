В центре Кузнецка «смыло» благоустройство за 100 млн руб.

В субботу, 4 декабря, житель Кузнецка в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался на отсутствие благоустройства в центре города.
Речь, в частности, идет об аллее вязов.
«Куда пропала плитка в сквере в центре? Почему не ремонтируют центр города и такая грязь?» - поинтересовался горожанин.
К посту он прикрепил снимок, на котором видно, что часть плитки с вымощенного тротуара исчезла. Пешеходные дорожки покрыты глубокими лужами, прогулкам мешают и ямы.
«Дождем смыло», «Весной все вернут, убрали на хранение», «Еще за 100 млн переделают в следующем году, не переживаем», - пошутили комментаторы.
Центральную часть Кузнецка благоустроили в 2019 году на средства 100-миллионного правительственного гранта, который город выиграл на всероссийском конкурсе. Специалисты преобразили территорию между улицами Ленина, Комсомольской, Калинина и Московской, привели в порядок все скверы и обустроили пешеходные зоны.
Фото vk.com/podslushanokuzneck.
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