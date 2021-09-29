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Глас народа

Жительница Терновки рассказала о замурованной в подвале кошке

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В среду, 29 сентября, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Галина, рассказавшая о безжалостном отношении к бездомным животным в Терновке.

Речь идет о подвалах домов № 154а, 156а, 162 и 162а на улице Терновского.

«Управляющий ТСЖ замуровал все продухи. Мы боремся с ним на протяжении уже двух лет и не можем изменить ситуацию», - сообщила женщина.

По ее словам, раньше в подвалах жили две кошки и три котенка. Грязи внутри не было. Неравнодушные люди сумели найти хозяев почти всем животным, стерилизовали их, осталась лишь одна кошка - полудикая, пристроить которую крайне сложно. Но и ее согласились взять волонтеры.

«Управляющий замуровал продухи во всех наших домах, кроме одного - 154а. Там и жила эта кошка, абсолютно никому не мешая. И вот вчера он заложил последнее отверстие, заявив, что всю живность оттуда заблаговременно выгнали. Но эту полудикую кошку мы уже второй день не видим. Скорее всего, она просто спряталась и теперь не может выбраться», - расстроилась Галина.

Найти управу на мужчину активистки не могут.

«Мы обращались и к участковому, и в жилинспекцию, но результата нет. Нам сказали, чтобы мы сами пробили замурованные продухи. Но ведь тут нужны ломы, которых у нас нет», - пояснила женщина.

Она напомнила, что еще в 2019 году Дмитрий Медведев, являвшийся тогда председателем Правительства РФ, подписал постановление, предписывающее держать проемы в подвалах жилых домов открытыми - это обеспечит циркуляцию воздуха и доступ беспризорных животных. Получается, что в терновском дворе нарушается закон.

В заключение Галина отметила, что после того, как кошек не стало, жильцы первых этажей начали жаловаться на мышей в квартирах, а значит, четвероногие выполняли важную функцию - боролись с грызунами.

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Гость||

Для пензенских начальников ЖКХ важнее других дел была и есть борьба с автошинами на клумбах. Теперь вот новая у них задача, борьба с кошками. Остальные все проблемы они уже решили.

Гость||

Пасть порву за кота как собака

Гость||

Гость писал(a):

Пасть порву за кота как собака
Не гавкай щенок

Гость||

Прокуратура в помощь

Гость||

Замуровывать нельзя, решётки надо ставить это технологические отверстия для вентиляции подвалов в домах.

Гость||

Продухи в подвалах вообще нельзя замуровывать, они для того и сделаны, чтобы в подвале была вентиляция, чтобы сырости не было. Наберут в ЖКХ таких вот "Специалистов", а люди потом страдают.... ну и кошки тоже...

Гость||

За жестокое обращение с животными надо отрывать руки. Закон у нас не работает. Службы по спасению животных нет. Мы живём в "каменном веке". Оттого что по закрывали все технологические отверстия дома рушатся.

Гость||

Конечно. Нет кошек-есть мыши и крысы. Нет собак - придут лисы в город. Вы не знали? Люди не понимают что творят

Гость||

Управляющий какой то малохольный, не знает что творит. Есть нормы СНиП и санпин по подвалам.

Гость||

Гость|29.09.2021 12:57|

Конечно. Нет кошек-есть мыши и крысы. Нет собак - придут лисы в город. Вы не знали? Люди не понимают что творят

Это случайно не про тебя написали сказку "Умная Эльза"

Гость||

От кошек блохи по всему подвалу,а при такой жалости к животным,забирайте сразу себе!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.09.2021 13:16|

От кошек блохи по всему подвалу,а при такой жалости к животным,забирайте сразу себе!

свят, свят, свят ... спаси и сохрани от сердобольных кошатниц... потом весь подъезд провоняет кошачьими фекалиями

Имя: Гость
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