Жительница Терновки рассказала о замурованной в подвале кошке

29.09.2021 | 11:18

В среду, 29 сентября, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Галина, рассказавшая о безжалостном отношении к бездомным животным в Терновке.

Речь идет о подвалах домов № 154а, 156а, 162 и 162а на улице Терновского.

«Управляющий ТСЖ замуровал все продухи. Мы боремся с ним на протяжении уже двух лет и не можем изменить ситуацию», - сообщила женщина.

По ее словам, раньше в подвалах жили две кошки и три котенка. Грязи внутри не было. Неравнодушные люди сумели найти хозяев почти всем животным, стерилизовали их, осталась лишь одна кошка - полудикая, пристроить которую крайне сложно. Но и ее согласились взять волонтеры.

«Управляющий замуровал продухи во всех наших домах, кроме одного - 154а. Там и жила эта кошка, абсолютно никому не мешая. И вот вчера он заложил последнее отверстие, заявив, что всю живность оттуда заблаговременно выгнали. Но эту полудикую кошку мы уже второй день не видим. Скорее всего, она просто спряталась и теперь не может выбраться», - расстроилась Галина.

Найти управу на мужчину активистки не могут.

«Мы обращались и к участковому, и в жилинспекцию, но результата нет. Нам сказали, чтобы мы сами пробили замурованные продухи. Но ведь тут нужны ломы, которых у нас нет», - пояснила женщина.

Она напомнила, что еще в 2019 году Дмитрий Медведев, являвшийся тогда председателем Правительства РФ, подписал постановление, предписывающее держать проемы в подвалах жилых домов открытыми - это обеспечит циркуляцию воздуха и доступ беспризорных животных. Получается, что в терновском дворе нарушается закон.

В заключение Галина отметила, что после того, как кошек не стало, жильцы первых этажей начали жаловаться на мышей в квартирах, а значит, четвероногие выполняли важную функцию - боролись с грызунами.