02.12.2019 | 16:55

Еще несколько лет назад Мурзик был обычным домашним котом, но потом он стал не нужен своим владельцам, и они выбросили его на улицу. Теперь кот живет в подвале одной из пензенских многоэтажек - и уже на вполне законных основаниях.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, предписывающее держать проемы в подвалах жилых домов открытыми. Это обеспечит циркуляцию воздуха и доступ беспризорных животных.

Согласно документу, одно отверстие должно быть свободно в любое время года. Рады зоозащитники по всей стране, в том числе и в Пензе. Ведь неоднократно люди жаловались, что коммунальщики закрывают продухи, и животные оказываются замурованными в подвале или остаются на улице в холода.

«Ребятишки летом бегут: «Тетя Света, котенок влез в эту решетку головой!» Конечно, муж вышел, все это постриг, вынули котенка, перебинтовали», - рассказала жительница Пензы Светлана Мусаровна.

«Мы сфотографировали живое существо, которое сидит за решеткой и не может выбраться оттуда. Жильцы нашего дома, собственники, просят оставить хотя бы одно отверстие для проникновения туда животных», - пояснила жительница Пензы Елена Генриховна.

В самих правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме о кошках ни слова. Но крупные информационные агентства цитируют серьезных российских чиновников - приводят слова о том, что сохранять продухи решили не только из-за необходимости вентиляции подвалов, но и для того, чтобы в помещения могли заходить кошки. Это является и санитарной нормой, которая не позволяет размножаться грызунам.