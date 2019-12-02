Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 дек 2019|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  71.21  |  $  64.48

Общество | Дмитрий Медведев подписал документ об открытии продухов в подвалах

02.12.2019|16:55
Печать

Еще несколько лет назад Мурзик был обычным домашним котом, но потом он стал не нужен своим владельцам, и они выбросили его на улицу. Теперь кот живет в подвале одной из пензенских многоэтажек - и уже на вполне законных основаниях.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, предписывающее держать проемы в подвалах жилых домов открытыми. Это обеспечит циркуляцию воздуха и доступ беспризорных животных.

Согласно документу, одно отверстие должно быть свободно в любое время года. Рады зоозащитники по всей стране, в том числе и в Пензе. Ведь неоднократно люди жаловались, что коммунальщики закрывают продухи, и животные оказываются замурованными в подвале или остаются на улице в холода.

«Ребятишки летом бегут: «Тетя Света, котенок влез в эту решетку головой!» Конечно, муж вышел, все это постриг, вынули котенка, перебинтовали», - рассказала жительница Пензы Светлана Мусаровна.

«Мы сфотографировали живое существо, которое сидит за решеткой и не может выбраться оттуда. Жильцы нашего дома, собственники, просят оставить хотя бы одно отверстие для проникновения туда животных», - пояснила жительница Пензы Елена Генриховна.

В самих правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме о кошках ни слова. Но крупные информационные агентства цитируют серьезных российских чиновников - приводят слова о том, что сохранять продухи решили не только из-за необходимости вентиляции подвалов, но и для того, чтобы в помещения могли заходить кошки. Это является и санитарной нормой, которая не позволяет размножаться грызунам.

0
0
0
0
 
Гость|02.12.2019 18:46|

ну наконец то взялись за серьезные дела. теперь до рывка уже недалеко.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!