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Глас народа

Пензенцев возмутило, что полиция охраняет школы лишь в дни выборов

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В среду, 22 сентября, пензенцы устроили дискуссию под одним из постов врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram. Обсуждение касалось работы правоохранительных органов в дни выборов.

«Может кто-нибудь сказать, почему выборы охраняют сотрудники полиции, а наших детей в садиках, школах, университетах нет? Как так получается, что государству охранять эти фикции с бумажками важнее, чем жизни детей? Похоже, что наша власть и ее административный ресурс работают на себя, а мы, граждане, сами по себе. Только пустые слова соболезнований после каждой трагедии, и никаких действий», - написал один из пользователей, имея в виду события в Перми, где при стрельбе в университете убили шестерых и ранили более двадцати человек.

Другой пользователь ответил мужчине, что сотрудников полиции на все образовательные учреждения попросту не хватит.

«На выборы-то еле-еле собрали, из отпусков вызвали. Извините, но мы просто физически не сможем обеспечить службу на школах и садиках, вот там, где я работаю, у нас большой район, около 20 школ и еще больше детских садов, а людей нас работает всего человек 50 вместе с начальством, вот скажите, как мы сможем обеспечить безопасность? Когда у каждого еще свои задачи, дежурства и материалы», - уточнил комментатор.

Участники обсуждения сыронизировали: «Да еще безмасочников надо ловить»; «А Росгвардия? Их точно не 50 чел., если какой-то митинг разгонять, так их тьма-тьмущая приезжает, аж страшно становится».

В итоге пользователи пришли к выводу, что для обеспечения безопасности на объектах требуется выделение государством средств и создание новой структуры в системе правоохранительных органов.

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Гость||

Хватит раскачивать!

Гость||

Безопасность деток в садиках,школах и других учебных заведениях должна быть на высшем уровне!

Гость||

Выборы что охранять???????? бумаженки что ли кто унесет с улицы????? если кто и унесет то будет согласовано сверху а в там случае сотрудиники полиции получат приказ в лучшем случае не видеть это

Гость||

Гость писал(a):

Хватит раскачивать!
а когда на море качка и бушует ураган, ты приходи ко мне морячка, я тебе гитару дам, с морячкой и гитарой как то интенресней жить

Гость||

Гость писал(a):

Выборы что охранять???????? бумаженки что ли кто унесет с улицы?????
Бумажечки (бюллетени) не уносят, а наоборот стараются принести и в урну бросить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обсуждение касалось работы правоохранительных органов в дни выборов.
Вас же всё устраивало до выборов, наверное поэтому и не пошли выбирать. А теперь - пожалуйте, получите. Вполне возможно, что за вас кто-то и проголосовал, как ему надо, а не как вам. Так что нечего жаловаться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и создание новой структуры в системе правоохранительных органов
Уже создали Росгвардию на головы россиян. Хотите ещё?

Гость||

Чё они охраняли,сидели в телефон играли

Гость||

А ПР-89 по почкам давно не получали возмущающиеся?

Гость||

Гость писал(a):

А ПР-89 по почкам давно не получали возмущающиеся?
По почкам - давно. А вот ректально не давече чем вчера.

Гость||

Гость писал(a):

Бумажечки (бюллетени) не уносят, а наоборот стараются принести и в урну бросить.
все равно как показывает практика это ничего не меняет, всегда одни и теже результаты почти

Гость||

Гость писал(a):

Вас же всё устраивало до выборов, наверное поэтому и не пошли выбирать
прочитал "высирать"

Гость||

Гость писал(a):

А ПР-89 по почкам давно не получали возмущающиеся?
для этого требуется уличное участие и дебоширство, а возмущение адрессованные в адрес власти в виде этих постов не подпадают физически и юридически к почечным получениям пр

Гость||

Гость писал(а):

> А ПР-89 по почкам давно не получали возмущающиеся?

Ну, сам и лезь под пули, а охранники за 12 тысяч в месяц прикинутся ветошью. А вам зарплата позволяет, жизнью рисковать. Дураков ищешь?

Гость||

серьезная тема поднята, требует обсуждения, вернее решения

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Имя: Гость
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