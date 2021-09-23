Пензенцев возмутило, что полиция охраняет школы лишь в дни выборов

23.09.2021 | 09:36

В среду, 22 сентября, пензенцы устроили дискуссию под одним из постов врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram. Обсуждение касалось работы правоохранительных органов в дни выборов.

«Может кто-нибудь сказать, почему выборы охраняют сотрудники полиции, а наших детей в садиках, школах, университетах нет? Как так получается, что государству охранять эти фикции с бумажками важнее, чем жизни детей? Похоже, что наша власть и ее административный ресурс работают на себя, а мы, граждане, сами по себе. Только пустые слова соболезнований после каждой трагедии, и никаких действий», - написал один из пользователей, имея в виду события в Перми, где при стрельбе в университете убили шестерых и ранили более двадцати человек.

Другой пользователь ответил мужчине, что сотрудников полиции на все образовательные учреждения попросту не хватит.

«На выборы-то еле-еле собрали, из отпусков вызвали. Извините, но мы просто физически не сможем обеспечить службу на школах и садиках, вот там, где я работаю, у нас большой район, около 20 школ и еще больше детских садов, а людей нас работает всего человек 50 вместе с начальством, вот скажите, как мы сможем обеспечить безопасность? Когда у каждого еще свои задачи, дежурства и материалы», - уточнил комментатор.

Участники обсуждения сыронизировали: «Да еще безмасочников надо ловить»; «А Росгвардия? Их точно не 50 чел., если какой-то митинг разгонять, так их тьма-тьмущая приезжает, аж страшно становится».

В итоге пользователи пришли к выводу, что для обеспечения безопасности на объектах требуется выделение государством средств и создание новой структуры в системе правоохранительных органов.