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Глас народа

На ул. Московской из-за разрытий образовалась свалка

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В Пензе раскопки, связанные с заменой сетей, преобразили территорию возле дома № 5 на Московской улице. Земляные валы и сгруженные бетонные плиты украсили мусорные пакеты.

О «безобразии» в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 21 сентября, рассказал местный житель, сохранивший анонимность. По его словам, вырытые траншеи окружили площадку с мусорными контейнерами. Теперь туда не попасть.

«Людям поневоле пришлось складывать мусор рядом», - пояснил горожанин.

Свои слова он проиллюстрировал видео, запечатлевшим стихийную свалку.

«Уважаемые компетентные органы, когда устранят это безобразие?» - спросил в заключение автор.

Сейчас на Московской улице продолжается ремонт, заканчивается перекладка инженерных сетей. Проект благоустройства предусматривает мощение гранитной плиткой (она уже закуплена в полном объеме), установку новых световых опор и малых архитектурных форм, появление дополнительных зеленых насаждений.

Реконструкция одной из старейших улиц Пензы должна завершиться в декабре. Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила свыше 265 млн рублей.

Видео instagram.com/penza_resheniya.

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Гость||

Бардак и хаос в Пензе повсеместно, какой мэр, такой и город!

Гость||

Гость писал(a):

какой мэр, такой
А он в Пензе есть? Кроме как по телевизору, в городе его кто-нибудь хоть видел?

Гость||

К помойке есть обход. Ленивая интеллигенция не желает пройти лишние 50 метров. Пусть потом не жалуются, что живут в говне.

Гость||

Лузгин божился перед депутатами, что плитку начнут мостить 6 сентября, потому как все другие работы уже закончены. А им и сейчас конца не видно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас на Московской улице продолжается ремонт, заканчивается перекладка инженерных сетей. Проект благоустройства предусматривает мощение гранитной плиткой (она уже закуплена в полном объеме), установку новых световых опор и малых архитектурных форм, появление дополнительных зеленых насаждений.
А потом после того как там будет положена гранитная плитка , сделают пешеходную зону и поставят знаки 5.33 эти "деятели" затеют реконструкцию фасадов домов и входных групп на Московской , вот только по ПДД - По пешеходным зонам запрещено двигаться любому транспорту (за исключением машин экстренных служб).

Гость||

Гость писал(a):

Лузгин божился перед депутатами, что плитку начнут мостить 6 сентября, потому как все другие работы уже закончены. А им и сейчас конца не видно.
Деревья будут тыкать в декабре по снегу.

Имя: Гость
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