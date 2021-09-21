На ул. Московской из-за разрытий образовалась свалка

21.09.2021 | 09:48

В Пензе раскопки, связанные с заменой сетей, преобразили территорию возле дома № 5 на Московской улице. Земляные валы и сгруженные бетонные плиты украсили мусорные пакеты.

О «безобразии» в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 21 сентября, рассказал местный житель, сохранивший анонимность. По его словам, вырытые траншеи окружили площадку с мусорными контейнерами. Теперь туда не попасть.

«Людям поневоле пришлось складывать мусор рядом», - пояснил горожанин.

Свои слова он проиллюстрировал видео, запечатлевшим стихийную свалку.

«Уважаемые компетентные органы, когда устранят это безобразие?» - спросил в заключение автор.

Сейчас на Московской улице продолжается ремонт, заканчивается перекладка инженерных сетей. Проект благоустройства предусматривает мощение гранитной плиткой (она уже закуплена в полном объеме), установку новых световых опор и малых архитектурных форм, появление дополнительных зеленых насаждений.

Реконструкция одной из старейших улиц Пензы должна завершиться в декабре. Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила свыше 265 млн рублей.

Видео instagram.com/penza_resheniya.