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Общество

В мэрии Пензы рассказали, как идет реконструкция улицы Московской

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На сайте администрации Пензенской области размещен отчет заместителя начальника Управления капитального строительства города Артема Белоусова о ходе реконструкции улицы Московской.

По его словам, уже готова ливневка, осталось проложить 250 метров хозфекальной канализации и столько же водопровода (одна его ветка уже заменена). Планируется, что все работы по переустройству инженерных сетей завершатся через две-три недели.

Параллельно ведется переподключение пользователей к коммуникациям. В районе здания на углу Московской и Кураева, известного многим пензенцам как бывший магазин «Снежок», идет подготовка замены дорожного полотна.

В пресс-службе мэрии напомнили, что проект благоустройства верхней части улицы Московской предусматривает мощение гранитной плиткой (она уже закуплена в полном объеме), установку новых световых опор и малых архитектурных форм, посадку дополнительных зеленых насаждений.

Реконструкция одной из старейших улиц Пензы должна завершиться в декабре. Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила свыше 265 млн рублей.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

До сих пор ешё делают ??? Тогда тут уже должна прокуратура рассказать кто уволен, кто задержан и прогнозировать суммы конфиската и сроки посадок.

По Бакунинскому мосту уголовные дела уже открыли ?

Гость||

Гость писал(a):

Тогда тут уже должна прокуратура рассказать кто уволен, кто задержан
а что если она в доле, раз от нее реакции нет по этому?

Гость||

Гость писал(a):

По Бакунинскому мосту уголовные дела уже открыли ?
А мост-то при чем? Его до выборов откроют однозначно, в срок. А уж развалится или нет, это только потом ясно будет.

Гость||

Усё, кирдык московской, аминь...

Гость||

А плитка гудроковская закуплена? Не дай то Бох...

Гость||

В декабре снег уже, сажать когда будут?

Гость||

В районе"Снежка" была брусчатка когда-то, куды её дели?

Имя: Гость
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