В мэрии Пензы рассказали, как идет реконструкция улицы Московской

На сайте администрации Пензенской области размещен отчет заместителя начальника Управления капитального строительства города Артема Белоусова о ходе реконструкции улицы Московской.
По его словам, уже готова ливневка, осталось проложить 250 метров хозфекальной канализации и столько же водопровода (одна его ветка уже заменена). Планируется, что все работы по переустройству инженерных сетей завершатся через две-три недели.
Параллельно ведется переподключение пользователей к коммуникациям. В районе здания на углу Московской и Кураева, известного многим пензенцам как бывший магазин «Снежок», идет подготовка замены дорожного полотна.
В пресс-службе мэрии напомнили, что проект благоустройства верхней части улицы Московской предусматривает мощение гранитной плиткой (она уже закуплена в полном объеме), установку новых световых опор и малых архитектурных форм, посадку дополнительных зеленых насаждений.
Реконструкция одной из старейших улиц Пензы должна завершиться в декабре. Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила свыше 265 млн рублей.
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До сих пор ешё делают ??? Тогда тут уже должна прокуратура рассказать кто уволен, кто задержан и прогнозировать суммы конфиската и сроки посадок.
По Бакунинскому мосту уголовные дела уже открыли ?