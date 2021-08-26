В мэрии Пензы рассказали, как идет реконструкция улицы Московской

26.08.2021 | 14:57

На сайте администрации Пензенской области размещен отчет заместителя начальника Управления капитального строительства города Артема Белоусова о ходе реконструкции улицы Московской.

По его словам, уже готова ливневка, осталось проложить 250 метров хозфекальной канализации и столько же водопровода (одна его ветка уже заменена). Планируется, что все работы по переустройству инженерных сетей завершатся через две-три недели.

Параллельно ведется переподключение пользователей к коммуникациям. В районе здания на углу Московской и Кураева, известного многим пензенцам как бывший магазин «Снежок», идет подготовка замены дорожного полотна.

В пресс-службе мэрии напомнили, что проект благоустройства верхней части улицы Московской предусматривает мощение гранитной плиткой (она уже закуплена в полном объеме), установку новых световых опор и малых архитектурных форм, посадку дополнительных зеленых насаждений.

Реконструкция одной из старейших улиц Пензы должна завершиться в декабре. Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила свыше 265 млн рублей.