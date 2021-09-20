Вечная река: к ремонту улицы Рябова в Пензе так и не приступили

В Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко пензенец обратил внимание на то, что улица Рябова в областном центре по-прежнему превращается в реку во время осадков.
Ремонт дороги так и не начался.
Об этом свидетельствует и снимок в группе пензенских автомобилистов «Сова Пенза Авто», размещенный в соцсети «ВКонтакте». Он появился в понедельник, 20 сентября. Судя по кадру, водители вынуждены «плыть» по проезжей части.
Ранее сообщалось, что торги на ремонт объекта выиграл московский подрядчик. С организацией планировали заключить контракт на сумму, превышающую 267 млн рублей. Ремонт хотели начать в конце июля, а завершить в декабре 2022 года.
На вопрос пензенца, почему к реконструкции так и не приступили, ответа пока не последовало.
Улица Рябова в Терновке печально известна среди пензенцев тем, что во время дождей на ней разливается огромная лужа, затапливая все окружающее пространство. Горожане назвали ее вечной рекой.
Фото vk.com/sova_penza.
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Дело там не в дожде.
И без дождя там лужи.
Раскопают рядом яму - лужи исчезают. Проходит пара недель - опять вода, и без дождей.