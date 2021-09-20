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Глас народа

Вечная река: к ремонту улицы Рябова в Пензе так и не приступили

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В Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко пензенец обратил внимание на то, что улица Рябова в областном центре по-прежнему превращается в реку во время осадков.

Ремонт дороги так и не начался.

Об этом свидетельствует и снимок в группе пензенских автомобилистов «Сова Пенза Авто», размещенный в соцсети «ВКонтакте». Он появился в понедельник, 20 сентября. Судя по кадру, водители вынуждены «плыть» по проезжей части.

Ранее сообщалось, что торги на ремонт объекта выиграл московский подрядчик. С организацией планировали заключить контракт на сумму, превышающую 267 млн рублей. Ремонт хотели начать в конце июля, а завершить в декабре 2022 года.

На вопрос пензенца, почему к реконструкции так и не приступили, ответа пока не последовало.

Улица Рябова в Терновке печально известна среди пензенцев тем, что во время дождей на ней разливается огромная лужа, затапливая все окружающее пространство. Горожане назвали ее вечной рекой.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость||

Дело там не в дожде.

И без дождя там лужи.

Раскопают рядом яму - лужи исчезают. Проходит пара недель - опять вода, и без дождей.

Гость||

Глава администрации города Пензы Андрей Лузгин и Глава города Пензы Владимир Мутовкин не хотят дать комментарий?

Гость||

Весь город сплошная река в сильный дождь,-ливневки не справляются, во дворах лужи размером с озера из-за вечных ям, жители уже привыкли к этому, не пройти- не проехать, грязь по колено.

Гость||

Так вы еще в 20-е годы не жили в деревнях селах да просто в небольших городках. Люди ездили на лошадях и ходили в лаптях, асфальта в принципе не было окромя Москвы и Нью Йорка, гругом грязь и навоз. Народ вкалывал аки кони.

Но к хорошему быстро привыкается и теперь яма во дворе уже "фи"))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.09.2021 17:20|

Так вы еще в 20-е годы не жили в деревнях селах да просто в небольших городках.

Так вы ещё сравните с временами Ивана Калиты, Ивана Грозного или татаро-монгольского ига! Или вы не в курсе как тогда жили? Есть такое замечательное слово "прогресс", что, тоже не слышали?

Гость||

Гость писал(a):

Дело там не в дожде.

И без дождя там лужи.

Раскопают рядом яму - лужи исчезают. Проходит пара недель - опять вода, и без дождей.

Именно , только ещё и дело в полной некомпетентности мэра, сначала Кувайцева , теперь Лузгина. Город чудовищно запущен .

Имя: Гость
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