Вечная река: к ремонту улицы Рябова в Пензе так и не приступили

20.09.2021 | 16:53

В Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко пензенец обратил внимание на то, что улица Рябова в областном центре по-прежнему превращается в реку во время осадков.

Ремонт дороги так и не начался.

Об этом свидетельствует и снимок в группе пензенских автомобилистов «Сова Пенза Авто», размещенный в соцсети «ВКонтакте». Он появился в понедельник, 20 сентября. Судя по кадру, водители вынуждены «плыть» по проезжей части.

Ранее сообщалось, что торги на ремонт объекта выиграл московский подрядчик. С организацией планировали заключить контракт на сумму, превышающую 267 млн рублей. Ремонт хотели начать в конце июля, а завершить в декабре 2022 года.

На вопрос пензенца, почему к реконструкции так и не приступили, ответа пока не последовало.

Улица Рябова в Терновке печально известна среди пензенцев тем, что во время дождей на ней разливается огромная лужа, затапливая все окружающее пространство. Горожане назвали ее вечной рекой.

Фото vk.com/sova_penza.