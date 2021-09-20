Пензенец рассказал о том, как вынес бюллетень с избирательного участка

20.09.2021 | 17:05

В воскресенье, 19 сентября, пензенец Сергей Адамский рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о том, как решил проверить систему на выборах губернатора и депутатов Госдумы.

Он пояснил, что 19-го числа, выполняя гражданский долг, явился на участок № 140, однако свой бюллетень в урну не положил, а унес с собой. Цель - проверить, совпадет ли количество выданных бюллетеней с числом найденных в урне для голосования.

Сергей объяснил свой поступок так: «Когда-то давно в бюллетенях была графа «Против всех», говорящая о том, что избирателя ничто из предложенного списка не заинтересовало. Ее отменили. Теперь гражданин не может выразить свое несогласие совокупности непонятных кандидатов и партий, которые не отражают его интересов.

Что обычно делают люди - портят бюллетень, ставя более одной галочки, перечеркивая все, разрывая его, вносят надписи непредусмотренного образца. Каждая такая бумажка считается испорченной и выбывает из статистики. Вас просто не было на празднике волеизъявления. А кто-то и вовсе может воспользоваться этим и заменить Ваш протестный бюллетень на правильный, если таковые ночные шалости смогут быть осуществлены.

Мы с Денчиком (мягкая игрушка. - Прим. ред.) решили, что наш голос остается при нас и его никто не сможет использовать в свою пользу. Более того, в отчете комиссии будет видно, украли голос или нет, ведь в урне будет как минимум на 1 листочек меньше, чем выдано, что отражается в публичных отчетах».

Сергей выразил надежду на то, что «не вбросят», и пообещал следить за развитием событий.

За вынос протокола члены участковой избирательной комиссии составили в отношении него акт.