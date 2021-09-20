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Глас народа

Пациенты Кузнецкой МРБ лежат в коридорах при наличии мест в палатах

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Жительница Пензенской области возмутилась ситуацией, сложившейся в Кузнецкой межрайонной больнице. По словам женщины, пациенты в ней вынуждены лежать в коридорах, в то время как койки в палатах пустуют.

«Неужели у чиновников и местной власти не возникает вопросов? Почему все так плохо, почему палаты пустуют, а людям приходится лежать в коридорах? Надеюсь, это фото увидит не только администрация больницы и города, но и врио губернатора», - написала участница сообщества «Подслушано в Кузнецке» на условиях анонимности.

В комментариях местные жители предположили, что на фото - отделение неврологии. На снимках - коридор, в котором лежат пациенты, и пустая палата с четырьмя койками и кушеткой.

На публикацию откликнулись представители медицинского учреждения.

«Администрация Кузнецкой межрайонной больницы приносит извинения за доставленные неудобства двум пациентам, находящимся в одном из отделений Кузнецкой МРБ на койках, установленных в коридоре. Это связано с большим поступлением больных в выходные дни. По мере освобождения мест эти пациенты будут переведены в палату. При этом в отделении имеется одно свободное место, но оно расположено в мужской палате-изоляторе для температурящих больных», - написали сотрудники больницы.

Фотографию с пятью свободными местами в пустой палате они не прокомментировали.

При этом представители медучреждения заверили, что пациенты в коридорах получают всю необходимую помощь.

«Движение пациентов в стационаре является непрерывным процессом, госпитализация и выписка осуществляются ежедневно. Поэтому по мере выписки закончивших лечение пациентов больные, находящиеся в коридорах, переводятся на освобождающиеся в палатах места. Объем специализированного лечения, которое получают пациенты, полностью соответствует утвержденным схемам лечения вне зависимости от места их нахождения», - подчеркнули сотрудники больницы.

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Гость||

Победила «Единая Россия». За нее проголосовали 56,22% избирателей в Пензенской области. Второе место - у КПРФ (17,24%), третье - у ЛДПР (7,5%), четвертое - у «Справедливой России - За правду» (6,09%), пятое - у «Новых людей» (4,89%), шестое - у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (2,24%), седьмое - у «Коммунистов России» (1,3%). Другие партии набрали менее 1% голосов.

https://www.penzainform.ru/news/politics/2021/09/20/izbirkom_obnarodoval_rezultati_golosovaniya_na_viborah_v_gosdumu.html

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почему все так плохо, почему палаты пустуют, а людям приходится лежать в коридорах?
А денежку не просят за место в палате?

Гость||

Хотите сказать, для победивших места держат?

Гость||

Стабильность. Процесс будет развиваться в прежнем направлении.

Гость||

Че это за колено то, толком объясни.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Фотографию с пятью свободными местами в пустой палате они не прокомментировали.
Т.е. проигнорировали позорную ситуация подтверждённую фотографиями.

Гость||

А потом прямиком отсюда в ковидную больницу , вот откуда такая смертность.

Гость||

Гость писал(a):

Че это за колено то, толком объясни.
«Тринадцатое колено» – такое название автор дал сообществу людей, потомкам 12 Израилевых колен, добровольно или принудительно оказавшимся за пределами Эрец Исраэль.

Имя: Гость
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