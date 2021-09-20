Пациенты Кузнецкой МРБ лежат в коридорах при наличии мест в палатах

20.09.2021 | 08:39

Жительница Пензенской области возмутилась ситуацией, сложившейся в Кузнецкой межрайонной больнице. По словам женщины, пациенты в ней вынуждены лежать в коридорах, в то время как койки в палатах пустуют.

«Неужели у чиновников и местной власти не возникает вопросов? Почему все так плохо, почему палаты пустуют, а людям приходится лежать в коридорах? Надеюсь, это фото увидит не только администрация больницы и города, но и врио губернатора», - написала участница сообщества «Подслушано в Кузнецке» на условиях анонимности.

В комментариях местные жители предположили, что на фото - отделение неврологии. На снимках - коридор, в котором лежат пациенты, и пустая палата с четырьмя койками и кушеткой.

На публикацию откликнулись представители медицинского учреждения.

«Администрация Кузнецкой межрайонной больницы приносит извинения за доставленные неудобства двум пациентам, находящимся в одном из отделений Кузнецкой МРБ на койках, установленных в коридоре. Это связано с большим поступлением больных в выходные дни. По мере освобождения мест эти пациенты будут переведены в палату. При этом в отделении имеется одно свободное место, но оно расположено в мужской палате-изоляторе для температурящих больных», - написали сотрудники больницы.

Фотографию с пятью свободными местами в пустой палате они не прокомментировали.

При этом представители медучреждения заверили, что пациенты в коридорах получают всю необходимую помощь.

«Движение пациентов в стационаре является непрерывным процессом, госпитализация и выписка осуществляются ежедневно. Поэтому по мере выписки закончивших лечение пациентов больные, находящиеся в коридорах, переводятся на освобождающиеся в палатах места. Объем специализированного лечения, которое получают пациенты, полностью соответствует утвержденным схемам лечения вне зависимости от места их нахождения», - подчеркнули сотрудники больницы.