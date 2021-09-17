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Глас народа

В доме на Ладожской в Пензе стены в подъезде стали горячими

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Вечером в четверг, 16 сентября, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка с Ладожской улицы. Она поделилась опасениями по поводу возможного обрушения конструкций в доме № 45.

По ее словам, в первом подъезде практически всю неделю из подвала валит пар.

«Стены в подъезде горячие, весь потолок размыло. Что там внутри происходит, страшно сказать, все мокро. Самое главное - что над этим лифт находится», - рассказала женщина.

Пензячка предположила, что из-за такой парилки в любой момент все может обрушиться.

«Никто не реагирует, звонки были в наше ЖЭУ. Нужно всего лишь приехать и отключить горячую воду у нас в подъезде, чтобы этого безобразия не было», - добавила горожанка.

Люди боятся за дом и ждут помощи коммунальщиков.

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Гость||

Жесть

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Ужос

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А Вы ходили на выборы?

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penzainform.ru писал(a):

Никто не реагирует, звонки были в наше ЖЭУ.
ЖЭУ давно прекратили существование. Вашим домом управляет УО АО "АРБЕКОВСКОЕ". Напишите им официальное обращение в ГИС ЖКХ и жалобу в Госжилстройтехинспекцию

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