В доме на Ладожской в Пензе стены в подъезде стали горячими

17.09.2021 | 09:37

Вечером в четверг, 16 сентября, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка с Ладожской улицы. Она поделилась опасениями по поводу возможного обрушения конструкций в доме № 45.

По ее словам, в первом подъезде практически всю неделю из подвала валит пар.

«Стены в подъезде горячие, весь потолок размыло. Что там внутри происходит, страшно сказать, все мокро. Самое главное - что над этим лифт находится», - рассказала женщина.

Пензячка предположила, что из-за такой парилки в любой момент все может обрушиться.

«Никто не реагирует, звонки были в наше ЖЭУ. Нужно всего лишь приехать и отключить горячую воду у нас в подъезде, чтобы этого безобразия не было», - добавила горожанка.

Люди боятся за дом и ждут помощи коммунальщиков.