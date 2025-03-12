По проспекту Строителей потекли реки кипятка

12.03.2025 | 17:36

В среду, 12 марта, проспект Победы в Пензе заволокло паром. Горожане сообщили, что по проезжей части льется кипяток.

Фото потоков горячей воды, текущих в районе Лермонтовской библиотеки, появились в Сети. «Кипятят дорогу?» - спросил пользователь.

В ресурсоснабжающей организации сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что на проспекте Строителей, 93, откачивают воду из тепловой камеры.

«Отключение отопления и горячей воды в данном микрорайоне не планируется», - предупредили ресурсники.

Ранее сообщалось, что 12 марта с 9:00 до 18:00 будет отключено отопление в многоэтажных домах № 36, 38, 40, 42, 44 и 44а на проспекте Строителей. Ресурса нет из-за ремонтно-восстановительных работ.