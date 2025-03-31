В Пензе спасатели помогли пожилой женщине выбраться из подвала

31.03.2025 | 10:17

Пожилая пензячка с улицы Куйбышева упала в подвале собственного дома и не смогла выбраться оттуда самостоятельно.

Это случилось 29 марта. Из службы 03 сигнал о происшествии поступил в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели с помощью ковшовых носилок транспортировали пострадавшую в автомобиль скорой помощи», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

В апреле прошлого года жительница пятиэтажки на улице Клары Цеткин провалилась в погреб под балконом. Женщина получила травму и, не имея возможности выбраться самостоятельно, стала кричать, чем привлекла внимание окружающих. На помощь ей также пришли спасатели.

В мае 2024-го в Арбекове, в 5-м проезде Аренского, работники центра в подполе, расположенном под кухней квартиры, нашли мертвым 63-летнего мужчину.