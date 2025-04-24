На улице Галетной в Пензе под землю ушло колесо Renault

24.04.2025 | 10:44

В четверг, 24 апреля, на улице Галетной в Пензе под землю начал уходить автомобиль Renault Logan. ЧП случилось недалеко от дома № 3, где сейчас устраняют аварию на сетях холодного водоснабжения.

Фото с места происшествия опубликовали в Сети. На снимке видно, что в ловушку угодило правое переднее колесо машины.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва на улице Галетной с 7:30 микрорайоны Терновка и Маньчжурия остались без холодной воды. Это не только жилые дома, но и административные здания, школа, детсад.

Сроки окончания ремонта не указываются.

1 апреля асфальт провалился под колесом «Лады» на улице Богданова. Аналогичное ЧП случилось 30 марта на Московской. Под землю ушла передняя часть автомобиля, припаркованного между домами № 94 и 100а.