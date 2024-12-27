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Общество

Пензенский колледж остался без отопления из-за прорыва трубы

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В Пензе в колледже информационных и промышленных технологий произошла коммунальная авария на сетях отопления. Для ее устранения срочно потребовались средства.

Председатель регионального правительства Николай Симонов подписал постановление о выделении министерству образования 560 100 рублей на эти цели.

ЧП в образовательном учреждении случилось несколько дней назад. Прорвало трубу в одном из спортивных залов. В колледже пришлось выключить отопление, из-за чего время занятий сократили.

10 апреля коммунальная авария произошла рядом с мединститутом на Лермонтова. Из-за прорыва на теплосетях территорию заволокло паром, потоки горячей воды устремились вниз по улице.

Студентов эвакуировали из здания, однако позже выяснилось, что случившееся не представляет опасности для них: поврежденная труба не была подведена к корпусу учреждения.

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