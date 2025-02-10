В центре Пензы разверзлась яма с кипятком

10.02.2025 | 09:02

На тротуаре на улице Октябрьской в Пензе, возле здания администрации Железнодорожного района, обрушилась плитка и образовалась глубокая яма.

Причина провала - утечка на теплосети. Грунт подмыло горячей водой. О ЧП в воскресенье, 9 февраля, на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» сообщил пензенец Дмитрий Д. Он же опубликовал фото с места.

«Вот он - центр города во всей красе. Ночью там кто-нибудь сварится, а потом начнут крайнего искать. Почему не огорожено ничего? Почему не ведутся работы по устранению?» - возмутился мужчина.

Официального ответа на 9:00 понедельника не поступило.

В июне прошлого года на улице Беляева в Пензе фонтаном кипятка, хлынувшим из-под земли, перевернуло стоявший автомобиль «Газель». В момент происшествия водителя в машине не было, он не пострадал.