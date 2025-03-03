В Пензе сняли на видео фонтан кипятка на Коммунистической

03.03.2025 | 18:09

В понедельник, 3 марта, на улице Коммунистической в Пензе забил «гейзер». Фонтан кипятка попал на видео.

Кадры распространились в Сети. Автор указал, что они сделаны рядом с домом № 41а. Струя била вверх на несколько метров.

В ресурсоснабжающей организации рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ», что сейчас на этом участке теплосети ликвидируют прорыв. Работы планируют завершить до конца дня.

От ресурса оказался отключен один дом.

12 февраля «гейзеры» забили из колодцев на улице Московской в Пензе, на участке напротив Фонтанной площади. Пешеходную зону окутали клубы пара.

«Пенза - долина гейзеров и родников каждую зиму, ждем туристов», - пошутили тогда горожане.