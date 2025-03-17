В Арбекове из-за аварии без тепла остались более 20 домов

17.03.2025 | 19:28

Вечером в понедельник, 17 марта, в микрорайоне Арбеково в Пензе произошла авария на теплосетях. Сейчас ресурсники приступили к ремонту.

Без отопления и горячей воды остались 24 дома на улице Ладожской и проспекте Строителей, рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Когда именно ремонт завершится, не сообщается. Специалисты прикладывают все усилия для скорейшего возвращения тепла и горячей воды в дома пензенцев.

12 марта по проспекту Строителей в районе областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова потекли реки кипятка.

Ресурсники откачали воду из тепловой камеры. Ограничений в подаче горячей воды и отопления в тот день не было.