В отсутствии пандуса к поликлинике в центре Пензы виноват рельеф

02.09.2021 | 14:08

В поликлинику № 11 на улице Калинина, 1а, не так легко попасть людям с ограниченными возможностями здоровья или маломобильным гражданам. У лестницы, ведущей в медучреждение, отсутствует пандус.

На проблему обратил внимание житель областного центра. Взволновало пензенца и общее состояние здания поликлиники.

Он послал соответствующий запрос в министерство здравоохранения области и получил на него ответ. Документ за подписью врио замминистра Марины Воробьевой гласит: «в целях содержания здания в удовлетворительном техническом состоянии по мере необходимости проводится текущий (косметический) ремонт помещений».

Пока капитального ремонта поликлиники не запланировано, для него необходимы деньги из областного бюджета. Когда их выделят, неизвестно.

«По вопросу входа в поликлинику сообщаем, что рельеф месторасположения поликлиники № 11 не позволяет выполнить устройство пандуса либо другого приспособления, обеспечивающего доступность», - добавили в областном минздраве.