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Глас народа

В отсутствии пандуса к поликлинике в центре Пензы виноват рельеф

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В поликлинику № 11 на улице Калинина, 1а, не так легко попасть людям с ограниченными возможностями здоровья или маломобильным гражданам. У лестницы, ведущей в медучреждение, отсутствует пандус.

На проблему обратил внимание житель областного центра. Взволновало пензенца и общее состояние здания поликлиники.

Он послал соответствующий запрос в министерство здравоохранения области и получил на него ответ. Документ за подписью врио замминистра Марины Воробьевой гласит: «в целях содержания здания в удовлетворительном техническом состоянии по мере необходимости проводится текущий (косметический) ремонт помещений».

Пока капитального ремонта поликлиники не запланировано, для него необходимы деньги из областного бюджета. Когда их выделят, неизвестно.

«По вопросу входа в поликлинику сообщаем, что рельеф месторасположения поликлиники № 11 не позволяет выполнить устройство пандуса либо другого приспособления, обеспечивающего доступность», - добавили в областном минздраве.

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Новость сообщил — Мраморнов Саша
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Гость||

А как же американцы?

Гость||

На набережной тоже рельеф, но тем не менее спуск есть, он не в одну линию. То есть когда люди захотели они сделали, а когда не хотят, так сразу рельеф.

Гость||

Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину!

Гость||

А у пензенских чиновников все так. То погода виновата, то рельеф.

Гость||

Это прорыв

Гость||

Воробьёву на Фонтанку!!!!

Гость||

А давайте,перекроем ул.Кирова и сделаем пандусы,у нас не так много инвалидов,что бы каждое соц.учреждение и каждый дом в городе оборудовать пандусами,есть поликлиника на Богданова, там есть все врачи и она оборудована даже для лежачих,а попасть и записаться можно в любую пол ку города,так как они все относятся к одной больнице

Гость||

Гость писал(a):

А давайте,перекроем ул.Кирова и сделаем пандусы,у нас не так много инвалидов,
Дай бог провести тебе остаток жизни в инвалидной коляске. Может в аварию или ещё куда попадёшь...

Гость||

На этой лестнице в 11-ю поликлинику и здоровому человеку недолго инвалидом стать, гробанувшись с неё...

Гость||

Обратитесь за помощью к китайцам. Они помогут сделать пандус. Мы вообще ничего делать не умеем, ни пандус, ни остановки. Неужели самим не стыдно за город

Гость||

Гость писал(a):

у нас не так много инвалидов
Знаете почему у Вас такое мнение? Потому что город не для них, поэтому они и сидят по домам

Имя: Гость
Комментарий:

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