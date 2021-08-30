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Глас народа

В Нижнем Ломове после отравления детей так и не открыли бассейн

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Жительница Пензенской области пожаловалась в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко на закрытый бассейн в Нижнем Ломове.

По словам женщины, после отравления хлором детей в бассейне «Волна», которое случилось в апреле, учреждение закрыли на 90 дней.

«Уже давно все сроки вышли, а секция никак не заработает. Пловцы не могут без воды. Сколько физических и материальных сил было вложено в то, чтобы наши дети занимались спортом и вышли на хорошие результаты. А сейчас выходит, что мы с апреля месяца не плаваем. Очень жалко бросать секцию и терять результаты», - высказалась она.

Женщина отметила, что ее ребенок был в числе пострадавших.

Пока ответ на ее обращение не поступил.

Инцидент в нижнеломовском бассейне произошел 24 апреля. Парами хлора отравился 21 ребенок, занимавшийся плаванием.

По версии следователей, замдиректора спортшколы, будучи нетрезвым, влил в емкость фильтрования оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух.

После ЧП в регионе организовали проверку бассейнов, где есть секции по плаванию. Выяснилось, что многие из них нуждаются в капитальном ремонте. Было решено, что область возьмет на баланс учреждения и передаст их системе образования.

24 августа на пресс-конференции врио министра образования региона Александр Воронков заявил, что в текущем году из областной казны на ремонт чаш и систем водоподготовки выделили почти 50 млн рублей. С 1 сентября многие бассейны откроют свои двери для пловцов.

Капитальный ремонт запланировали на 2022-й.

«Все дети, которые занимались в бассейнах в муниципалитетах, будут их посещать, также бассейны будут открыты и для населения», - заключил тогда чиновник.

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Гость||

Так надежнее и безопаснее...

Гость||

Вот это по нашему по Российски не разрешать и не пущать.

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