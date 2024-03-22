В лагере «Юность» капитально отремонтируют открытый бассейн

22.03.2024 | 14:48

В детском оздоровительном лагере «Юность» капитально отремонтируют открытый летний бассейн. На это предполагается потратить 8 млн 359 тысяч 223 рубля 71 копейку.

Информация об открытом конкурсе появилась на портале госзакупок в четверг, 21 марта.

В проектной документации указано, что общая площадь чаши - 250 кв. м, обходных дорожек - 86 кв. м. Сейчас физический износ чаши составляет 80% (покрытие пропускает воду, то есть утратило свою изоляционную функцию, металлические стенки повреждены ржавчиной, частично разрушились), лестницы - 50-55% (древесина рассохлась, местами сгнила, ограждения расшатаны).

Износ системы водоснабжения - 60%, канализации - 65%, асфальтобетонного покрытия - 60%.

По плану, объект необходимо демонтировать и на его месте возвести новый. Все работы следует выполнить до 31 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что в капремонте также нуждается третий корпус лагеря «Юность». Там необходимо привести в порядок фасады, кровлю и отдельные помещения.