После жалоб детей работу бассейна в школе № 71 приостановили

04.04.2024 | 17:42

По случаю подозрения на химическое отравление учеников, которые посетили бассейн школы № 71 в Пензе, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области взяты пробы воды и воздуха на содержание хлора, а также проведена проверка параметров микроклимата в помещении бассейна - температуры, влажности и др.», - уточнили в ведомстве.

Работа бассейна приостановлена.

В четверг, 4 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило тревожное сообщение: его автор, мама ученика школы № 71 в Пензе, заявила о массовом отравлении детей в бассейне учебного заведения. «Дети жаловались на боли в животе, тошноту, головокружение», - указала пензячка.

Ситуацию прокомментировал начальник городского управления образования Юрий Каленов. «После посещения бассейна несколько детей 5-го класса пожаловались на плохое самочувствие. Были приглашены родители, произведен осмотр детей сотрудниками скорой помощи. От обучающихся другого класса, занимающихся в бассейне в соответствии с расписанием учебных занятий на 4 апреля 2024 года, жалоб на самочувствие не поступало», - пояснил он.

В областном минздраве сообщили, что все дети, обратившиеся за медицинской помощью, были осмотрены. Семерых в связи с наличием жалоб на головную боль, слабость и другие симптомы доставили в приемное отделение областной детской больницы.

Школьников обследовали. Шестерых отпустили домой, одного госпитализировали с хирургической патологией.

«Отравление хлоросодержащим веществом в данный момент не подтверждается, выставлены диагнозы только по анамнестическим данным, т. е. со слов обратившихся за медицинской помощью», - добавили в минздраве.