Жителям Шуиста пообещали спортивный комплекс вместо бассейна

07.04.2024 | 14:47

Жители Шуиста просят власти о том, чтобы им построили бассейн. Пока пензенцам приходится ездить в другие районы города, многим это неудобно.

«Район расширился, даже построили новую школу, а бассейна нет! Только одни большие супермаркеты, а для досуга детей ничего не предусмотрено. Вот это, конечно, большой минус», - написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Светлана К.

На ее обращение отреагировали в региональном министерстве физкультуры и спорта. Представитель ведомства сообщил, что бассейна на Шуисте пока ждать не стоит.

«Но в следующем году запланировано строительство физкультурно-спортивного комплекса. Новый объект будет располагаться на территории общеобразовательной школы № 66», - указал он.

Возведение подобного объекта на Шуисте обсуждается давно. Так, в 2021 году разработали концепцию развития территории у стадиона «Спартак». Там хотели сделать зону отдыха у пруда, детские и спортивные площадки, оздоровительный комплекс с бассейном, сауной и футбольным полем.

Для воплощения этой идеи даже сформировали земельный участок площадью 13 734 кв. м и поставили его на кадастровый учет. Вопрос о сроках строительства намеревались решить после доведения лимитов бюджетных ассигнований.