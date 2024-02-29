Осудили похитителей метанола, из-за которого погибла 17-летняя пензячка

29.02.2024 | 21:01

Советский районный суд Самары вынес приговор по делу о хищении метилового спирта, ставшего причиной гибели свыше 40 человек, в том числе 17-летней жительницы Пензы.

В мае 2023 года полицейский, который охранял склад Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области, вместе со своими знакомыми украл оттуда 6 000 литров спирта.

Мужчина в течение 3 недель в свое дежурство пропускал на склад грузовик. Его соучастники - отец и сын - насосом перекачивали спирт в емкости и вывозили. Затем злоумышленники продали его и поделили деньги.

Все трое верили, что крадут этиловый спирт. На самом деле это был метиловый стоимостью 102 000 рублей.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы. Бывший полицейский проведет 3,5 года в колонии общего режима, его подельники - 3 года 3 месяца и 3 года 6 месяцев в колониях общего и строгого режимов, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Именно из этого метилового спирта впоследствии делали «Мистер Сидр». Им отравились насмерть более 40 жителей Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, Удмуртии и Чувашии.

17-летняя пензячка выпила суррогат 3 июня 2023 года на праздновании дня рождения в Бессоновском районе. Она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Две недели врачи боролись за жизнь девушки, но вечером 17 июня она скончалась.