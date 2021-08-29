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Глас народа

Пензенцы высказались об огороженных и закрытых территориях школ

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В социальной сети Instagram пензенцы обсуждают, должна ли территория школ быть закрытой. Свои сообщения пользователи оставляют под постом об образовательном учреждении на улице Кижеватова. Перекрытая территория значительно усложнила жизнь горожан.

Речь идет о школе № 32.

«Всегда был сквозной проход к садику № 7 и № 59, но сейчас территорию школы начали закрывать на магнитные замки. Это все очень хорошо, вот только людям, ведущим своих детей в детские сады, теперь предстоит добираться через полосу препятствий», - написал автор, оставшийся анонимом.

Он добавил, что местным жителям приходится преодолевать грязь, сугробы зимой, нести на руках коляски.

«Нет чтобы сделать дополнительный вход, где ФОК, там и детей много в школу бегут, так как нет части забора, но нет же, нужно замуровать все входы и выходы, чтобы люди мучались», - возмутился автор.

Часть комментаторов посочувствовала автору, согласившись, что закрытые территории образовательных учреждений причиняют серьезные неудобства.

«Не пройдешь нигде. Мы тоже обходим два дома, чтобы нам попасть, куда надо. Я считаю, это неправильно. Хоть на какое-то время, например, с 9:00 до 20:00 оставлять калитку открытой, а на ночь закрывать», «Полгорода в заборах. Тюрьма какая-то», «Весь город перегородили: школы, сады, дома. Не пройти, не проехать», - высказались горожане.

По мнению пензенцев, забор мало чем поможет против террористов. Школа - социальный и культурный центр микрорайона, доступ на ее территорию должен быть открыт, к примеру, во внеучебное время, чтобы ребята могли там играть, заниматься спортом, кататься на роликах и велосипедах.

Некоторые пензенцы с такой точкой зрения не согласились. По их словам, нужно обезопасить школьников и высокий забор, а также калитка с магнитным замком - хорошее средство.

«Все правильно сделали. Территория школы должна быть огорожена, а то был проходной двор!», «Школьная территория загораживается и закрывается по санитарным нормам», «Территории учебных учреждений и дошкольных учреждений огораживают и делают пропускную систему для безопасности. И это правильно. Но и наряду с этим должны тогда организовать и хороший обход для прохода к другим зданиям», - написали горожане.

Пензенцы не впервые поднимают проблему закрытой территории школ. Так, в августе 2020 года в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, пожаловавшийся на забор у школы № 75/62 на Тепличной улице, который преградил путь по удобной лестнице.

Фото instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Я купил в фикспрайс селфи-палку и переоборудовал её в открывалку калитки. Нажимаю на кнопочку открытия калитки изнутри и без проблем захожу куда надо

Гость||

От кого-то пензюки надеются спрятаться за своими заборами.

Гость||

Можно вывести девушку из деревни за забором, а изжить деревню с забором из девушки чижало.

Гость||

Профанация заботы о безопасности учащихся. На пустом месте создаётся масса проблем для жителей близлежащих домов. Тем более на Окружной, где кроме территорий школ, негде нормально гулять мамочкам с колясками, кататься детям на велосипедах, заниматься спортом.

Гость||

Гость писал(a):

негде нормально гулять мамочкам с колясками
Пусть гуляют у себя во дворах.

Гость писал(a):

кататься детям на велосипедах
Пусть катаются у себя во дворах.

Гость писал(a):

заниматься спортом
Пусть занимаются у себя во дворе.

Гость||

Негде гулять мамочкам с коляской. Пичаль кака. Она что не видела, куда рожала? Чем у нее глазоньки были обшиты, когда лежала?

Гость||

Сначала она прозрела, что двора нет, потом еще к чему прозреет, что ее чадку недоступно никогда по факту рождения.

Гость||

Гость писал(a):

Чем у нее глазоньки были обшиты, когда
Тупой высер вырожденца.

Гость||

Гость писал(a):

Тупой высер вырожденца.
Вырожденцы (они же жоповозники) много дворов в Пензе уничтожили. Не с честь сколько уничтожено газонов, деревьев, детских и спортивных площадок, турников, скамеек, тренажёров, дорожек и т.д. С чего вдруг школа должна предоставлять свою территорию бесплатно и всем желающим? Превратили свой двор в говно - ваша проблема.

Гость||

Гость писал(a):

у себя во дворах
Во дворах нет необходимой инфраструктуры, вонючка. Территория дворов значительно меньше территории школ. Через окромные территории школ проходят исторически сложившиеся за десятилетия пешеходные маршруты. Которые в настоящий момент перекрываются под личиной мнимой заботы о безопасности детей.

Гость||

15.06, тупа особь, которой лишь бы куда прижить, о будущем потомства не думают, только о себе. О поборах такие орут первыми в три горла.

Гость||

Хватит мамочкам с детишками орать на территориях школ и мешать учебному процессу.

Гость||

Отгораживаются от пожилых и детей, а для террористов это не препятствие. Мы как всегда выполняем бездумно чьи то указания.

Гость||

Гость писал(a):

Хватит мамочкам с детишками орать на территориях школ
Вот оно - мурло современного педагожки-администратора от образования. Мамочки и детишки ничто, во главе угла процесс и кошелёк.

Гость||

Невырожденцы,будьте довольны тем, что есть, вы знали, куда.. Канал по тв про кухню,поваров, гостиницы, обслуживающий персонал четко вам дают посыл, популяризируют для вас.

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Имя: Гость
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