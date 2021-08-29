Пензенцы высказались об огороженных и закрытых территориях школ

29.08.2021 | 14:33

В социальной сети Instagram пензенцы обсуждают, должна ли территория школ быть закрытой. Свои сообщения пользователи оставляют под постом об образовательном учреждении на улице Кижеватова. Перекрытая территория значительно усложнила жизнь горожан.

Речь идет о школе № 32.

«Всегда был сквозной проход к садику № 7 и № 59, но сейчас территорию школы начали закрывать на магнитные замки. Это все очень хорошо, вот только людям, ведущим своих детей в детские сады, теперь предстоит добираться через полосу препятствий», - написал автор, оставшийся анонимом.

Он добавил, что местным жителям приходится преодолевать грязь, сугробы зимой, нести на руках коляски.

«Нет чтобы сделать дополнительный вход, где ФОК, там и детей много в школу бегут, так как нет части забора, но нет же, нужно замуровать все входы и выходы, чтобы люди мучались», - возмутился автор.

Часть комментаторов посочувствовала автору, согласившись, что закрытые территории образовательных учреждений причиняют серьезные неудобства.

«Не пройдешь нигде. Мы тоже обходим два дома, чтобы нам попасть, куда надо. Я считаю, это неправильно. Хоть на какое-то время, например, с 9:00 до 20:00 оставлять калитку открытой, а на ночь закрывать», «Полгорода в заборах. Тюрьма какая-то», «Весь город перегородили: школы, сады, дома. Не пройти, не проехать», - высказались горожане.

По мнению пензенцев, забор мало чем поможет против террористов. Школа - социальный и культурный центр микрорайона, доступ на ее территорию должен быть открыт, к примеру, во внеучебное время, чтобы ребята могли там играть, заниматься спортом, кататься на роликах и велосипедах.

Некоторые пензенцы с такой точкой зрения не согласились. По их словам, нужно обезопасить школьников и высокий забор, а также калитка с магнитным замком - хорошее средство.

«Все правильно сделали. Территория школы должна быть огорожена, а то был проходной двор!», «Школьная территория загораживается и закрывается по санитарным нормам», «Территории учебных учреждений и дошкольных учреждений огораживают и делают пропускную систему для безопасности. И это правильно. Но и наряду с этим должны тогда организовать и хороший обход для прохода к другим зданиям», - написали горожане.

Пензенцы не впервые поднимают проблему закрытой территории школ. Так, в августе 2020 года в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, пожаловавшийся на забор у школы № 75/62 на Тепличной улице, который преградил путь по удобной лестнице.

Фото instagram.com/penza_novosti.