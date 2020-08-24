24.08.2020 | 10:14

В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратился житель областного центра, поделившийся мнением об антитеррористической безопасности школы № 75/62 на Тепличной улице.

«Была удобная лестница, по которой жители микрорайона Тепличный, Веселовки, улицы Львовской ходили в школу. Во время подготовки к учебному году поперек этого спуска построили забор», - рассказал пензенец.

По его словам, местные жители обратились с упреками к директору образовательного учреждения и получили ответ, что забор поставили для защиты от террористов. Что касается школьников, то они могут обойти конструкцию, потратив 20 минут, и попасть во двор через центральную калитку.

«Видимо, построенный забор остановит бородатого мужика с автоматом, который остановится и передумает выполнять свои злые намерения», - отметил горожанин.

Он добавил, что вопрос можно было бы решить иначе. К примеру, обустроить в этом месте калитку на магнитном замке.

«Но у нас делается все для «удобства» людей. А в данном случае детей», - резюмировал пензенец.

В пресс-службе администрации Пензы рассказали, что в 2020 году на содержание образовательных учреждений в части антитеррористической защищенности предусмотрено больше 26 млн рублей.

На эти деньги оснастят системами технической защищенности 66 объектов: 27 школ, 35 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования.