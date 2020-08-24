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Глас народа | Пензенец засомневался в защищенности школы от террористов

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В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратился житель областного центра, поделившийся мнением об антитеррористической безопасности школы № 75/62 на Тепличной улице.

«Была удобная лестница, по которой жители микрорайона Тепличный, Веселовки, улицы Львовской ходили в школу. Во время подготовки к учебному году поперек этого спуска построили забор», - рассказал пензенец.

По его словам, местные жители обратились с упреками к директору образовательного учреждения и получили ответ, что забор поставили для защиты от террористов. Что касается школьников, то они могут обойти конструкцию, потратив 20 минут, и попасть во двор через центральную калитку.

«Видимо, построенный забор остановит бородатого мужика с автоматом, который остановится и передумает выполнять свои злые намерения», - отметил горожанин.

Он добавил, что вопрос можно было бы решить иначе. К примеру, обустроить в этом месте калитку на магнитном замке.

«Но у нас делается все для «удобства» людей. А в данном случае детей», - резюмировал пензенец.

В пресс-службе администрации Пензы рассказали, что в 2020 году на содержание образовательных учреждений в части антитеррористической защищенности предусмотрено больше 26 млн рублей.

На эти деньги оснастят системами технической защищенности 66 объектов: 27 школ, 35 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования.

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Новость сообщил — rusakov08@mail.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

житель областного центра, поделившийся мнением об антитеррористической безопасности
Видать, глуповат, житель-то...

Гость||

Директору плевать на удобства людей, ему отчитаться надо, галочку поставить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

они могут обойти конструкцию, потратив 20 минут
Нормальный такой обход. У нас не принято решать проблемы, тут думать нужно, брать ответственность. Проще закрыть и запретить.

Гость||

с ума посходили со своими антитеррористическими

делами, ради чего это всё? если террористу понадобится проникнуть в школу он это сделает, заборчик его не остановит

Гость||

Этот забор способен защитить только от инвалидов и пенсионеров. Для террориста это не препятствие.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается школьников, то они могут обойти конструкцию, потратив 20 минут,
20 минут при скорость 4 км в час - это 1,33 километра.

У нас есть такие школы?

Гость||

Гость писал(a):

если террористу понадобится проникнуть в школу он это сделает, заборчик его не остановит
А кто вам сказал что от проникновения террористов должен защищать?

Гость||

Такой дурдом везде - в 64 школе тоже новый забор ставят- видимо, это самое необходимое, что нужно было сделать в школе к новому учебному году! Такое ощущение, что территория школы должна удовлетворять требованиям разных Минобров, Управлений и т.д.,но только не удобству самих детей, которые в этих школах учатся, а в свободное время гуляют на их территориях. Видимо, руководству удобнее, чтобы на территории школы совсем никого не было- ни детей, ни проходящих жителей. Еще колючей проволоки не хватает!!!

Гость||

Гость писал(a):

А кто вам сказал что от проникновения террористов должен защищать?
Закон сказал. А ещё директор школы.

Гость||

теперь хохлы и игил не пройдут

Гость||

Гость писал(a):

А кто вам сказал что от проникновения террористов должен защищать?

Закон сказал. А ещё директор школы.

Забор - часть антитеррористических мероприятий. От проникновения террористов он не должен защищать, у него другая функция в системе. Не благодари.

Гость||

Гость писал(a):

руководству удобнее, чтобы на территории школы совсем никого не было- ни детей, ни проходящих жителей.
Ну да. А что?

Гость||

В 71 школе тоже установили забор с калитками и поставили дорожные знаки. Но калитки как были нараспашку так и все осталось, проходной двор- и с собаками на стадионе, толпы азиатов на скамейках. Лучше бы бассейн школьный отремонтировали на эти деньги...

Гость||

Я родился в СССР в 1944 г пошёл в школу в 1951 окончил школу институт спокойно жил и работал и так спокойно без всяких опасений жил весь народ.Странно, что уже десятилетия нас запугивают террором при наличии такой мощи и ФСБ и Нацгвардии и МВД и Армии. УДИВИТЕЛЬНО!?

Гость||

Гость писал(a):

Я родился в СССР в 1944 г пошёл в школу в 1951 окончил школу институт спокойно жил и работал и так спокойно без всяких опасений жил весь народ.Странно, что уже десятилетия нас запугивают террором при наличии такой мощи и ФСБ и Нацгвардии и МВД и Армии. УДИВИТЕЛЬНО!?
Тсссссссс... Так надо

Имя: Гость
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