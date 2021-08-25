Сетевое издание|18+|Среда|25 авг 2021|17:28
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Глас народа

В Пензе в объектив камеры попал «подлый поступок» велосипедиста

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Пользовательница соцсети Instagram снимала на видео игру гармониста в подземном переходе железнодорожного вокзала Пензы и запечатлела «подлый поступок» велосипедиста.

Ролик появился в среду, 25 августа, в группе penza_novosti.

Женщине понравилось, как пел и играл человек, прося милостыню. Однако, по ее словам, не все прохожие способны корректно себя вести.

«В данной ситуации проезжающий мимо велосипедист совершил подлый поступок! Этот негодяй специально подъехал вплотную и плюнул в сумку, куда подают милостыню», - написала женщина.

Кадры эти слова подтверждают. Их автор поддержала уличного музыканта деньгами.

«Я, конечно, понимаю, что Пенза - это не Питер, но это не значит, что нам не нужно вести себя культурно», - отметила она.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись «гнилого поступка» водителя катера на Суре. Он намеренно совершил крутой поворот у пришвартованного судна, чтобы окатить брызгами находившихся на нем людей.

Видео instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

я видел как одна девчонка смачно плюнула на Московской в фонтан, че такое не выкладывают ?

Гость||

Гость писал(a):

я видел как одна девчонка смачно плюнула на Московской в фонтан, че такое не выкладывают ?
эх и дура, лучше бы в кентавра !

Гость||

Гость писал(a):

эх и дура, лучше бы в кентавра !
тут можно промахнуться если в дыру кентавра попадешь

Гость||

Случайно снимала и случайно плюнул.

Гость||

Гость писал(a):

Случайно снимала и случайно плюнул
а случаем не журналисты ли они ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

совершил подлый поступок! Этот негодяй
Половина Пензы таких мразей. Я лично из встречал в кабинетах чиновниках, в судах, в прокуратурах.

Гость||

"Куска лишь хлеба он просил и взор являл живую муку, но кто то камень положил в его протянутую руку... " М.Ю.Лермонтов.

Выходит во все времена были такие...

Гость||

ни одного путного коментария. т.к. в нашей обл. большей частью живут фино-угры.

Гость||

Гость писал(a):

ни одного путного коментария. т.к. в нашей обл. большей частью живут фино-угры.
Сейчас еще и защитники двухколесного барана подтянутся...

Гость||

Гость писал(a):

совершил подлый поступок! Этот негодяй

Половина Пензы таких мразей. Я лично из встречал в кабинетах чиновниках, в судах, в прокуратурах.

Чиновники на велосипедах не ездят.

Гость||

Хотел подкинуть денег,но по ошибке плюнул.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас еще и защитники двухколесного барана подтянутся...
Какова вероятность того, что это -не постановка? Ноль. Случайно снято, Да ну... Кто-то хайпануть решил на хейтинге.

Гость||

Быдляки, и лодочник и велосипедчик, биомусор

Имя: Гость
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