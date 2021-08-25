В Пензе в объектив камеры попал «подлый поступок» велосипедиста

25.08.2021 | 16:06

Пользовательница соцсети Instagram снимала на видео игру гармониста в подземном переходе железнодорожного вокзала Пензы и запечатлела «подлый поступок» велосипедиста.

Ролик появился в среду, 25 августа, в группе penza_novosti.

Женщине понравилось, как пел и играл человек, прося милостыню. Однако, по ее словам, не все прохожие способны корректно себя вести.

«В данной ситуации проезжающий мимо велосипедист совершил подлый поступок! Этот негодяй специально подъехал вплотную и плюнул в сумку, куда подают милостыню», - написала женщина.

Кадры эти слова подтверждают. Их автор поддержала уличного музыканта деньгами.

«Я, конечно, понимаю, что Пенза - это не Питер, но это не значит, что нам не нужно вести себя культурно», - отметила она.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись «гнилого поступка» водителя катера на Суре. Он намеренно совершил крутой поворот у пришвартованного судна, чтобы окатить брызгами находившихся на нем людей.

Видео instagram.com/penza_novosti.