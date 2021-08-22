Отдыхающие на Суре пензенцы столкнулись со «скотским поступком»

В Пензе на видео попал инцидент на набережной Суры. Кадры появились вечером в субботу, 21 августа, в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте».
Автор запечатлел несущийся по реке катер, его водитель двигается очень близко к набережной. Подойдя к пришвартованному судну, он делает резкий поворот. Брызги окатывают отдыхающих на стоящем катере.
«Гнилой поступок», - резюмировал автор видео, отметив, что оно было сделано 21 августа в 21:16.
Комментаторы полностью согласились с таким определением поведения водителя катера.
«Поступок на видео скотский», «Это явно обида и месть за что-то», «Борьба за место на покатушки?», «Нет слов. Пенза деградирует вслед за Московой», - поделились мнением горожане.
Видео vk.com/sova_penza.
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Ну и что, ни кто из облитых этим мерзавцем отдыхающих не написал заявление в полицию? Или, что лучше, коллективное заявление не подали на эту мразь? Схавали молча? В таком случае, так вам и надо впредь!