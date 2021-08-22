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Глас народа

Отдыхающие на Суре пензенцы столкнулись со «скотским поступком»

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В Пензе на видео попал инцидент на набережной Суры. Кадры появились вечером в субботу, 21 августа, в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте».

Автор запечатлел несущийся по реке катер, его водитель двигается очень близко к набережной. Подойдя к пришвартованному судну, он делает резкий поворот. Брызги окатывают отдыхающих на стоящем катере.

«Гнилой поступок», - резюмировал автор видео, отметив, что оно было сделано 21 августа в 21:16.

Комментаторы полностью согласились с таким определением поведения водителя катера.

«Поступок на видео скотский», «Это явно обида и месть за что-то», «Борьба за место на покатушки?», «Нет слов. Пенза деградирует вслед за Московой», - поделились мнением горожане.

Видео vk.com/sova_penza.

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Гость||

Ну и что, ни кто из облитых этим мерзавцем отдыхающих не написал заявление в полицию? Или, что лучше, коллективное заявление не подали на эту мразь? Схавали молча? В таком случае, так вам и надо впредь!

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что, ни кто из облитых этим мерзавцем отдыхающих не написал заявление в полицию? Или, что лучше, коллективное заявление не подали на эту мразь? Схавали молча? В таком случае, так вам и надо впредь!
В таком случае они ЗАСЛУЖИЛИ!

Гость||

Гость писал(a):

Схавали молча? В таком случае, так вам и надо
это были поклонники единой россии, они сказали спасибо и пошли по домам.

Гость||

Да ладно вам! Реально так думаете???

Гость||

Быдло

Гость||

едимые россию кайфуют аминь

Гость||

Гость писал(a):

это были поклонники единой россии, они сказали спасибо и пошли по домам.
Вангую так и было!

Гость||

По номерам вычислить владельца и наказать, проще пареной репы

Гость||

Гость писал(a):

Да ладно вам! Реально так думаете???
Конечно! Сразу видно по поведению голосующих за "Единую Россию".

Гость||

Этот тип явно неадекватный был, или пьяный, или под наркотой. В здравом уме человек на такое не пойдёт. Ну и где инспекция по маломерным судам? Во-первых, его надо лишить пожизненно прав управления, а во-вторых, полиция должна возбудить уголовное дело о выплате материального и морального ущербов,.и в третьих, конфисковать катер, как средство совершения преступления!

Гость||

А главное все срук сойдёт, может быть он сын депутата

Гость||

Гость писал(a):

А главное все срук сойдёт, может быть он сын депутата
Всё уже сошло с рук:

Гость писал(a):

это были поклонники единой россии, они сказали спасибо и пошли по домам.

Гость||

Догнали б и утопили нах.

Гость||

Гость писал(a):

Догнали б и утопили нах.
Ты видимо привык отвечать как дегенерат?

Гость||

Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa

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Имя: Гость
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