Отдыхающие на Суре пензенцы столкнулись со «скотским поступком»

22.08.2021 | 12:26

В Пензе на видео попал инцидент на набережной Суры. Кадры появились вечером в субботу, 21 августа, в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте».

Автор запечатлел несущийся по реке катер, его водитель двигается очень близко к набережной. Подойдя к пришвартованному судну, он делает резкий поворот. Брызги окатывают отдыхающих на стоящем катере.

«Гнилой поступок», - резюмировал автор видео, отметив, что оно было сделано 21 августа в 21:16.

Комментаторы полностью согласились с таким определением поведения водителя катера.

«Поступок на видео скотский», «Это явно обида и месть за что-то», «Борьба за место на покатушки?», «Нет слов. Пенза деградирует вслед за Московой», - поделились мнением горожане.

Видео vk.com/sova_penza.