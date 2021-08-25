Повсюду куски пластика: лунинский стадион пострадал от хулиганов

25.08.2021 | 10:44

В Лунине неизвестные сломали сиденья на стадионе. Снимки с места инцидента появились утром в среду, 25 августа, в группе поселка в социальной сети «ВКонтакте».

Злоумышленники выломали практически весь ряд сидений, повсюду разбросаны куски синего пластика.

Чуть позже в группе появился пост о том, что причиненный ущерб составляет минимум 50 000 рублей с учетом работ по восстановлению.

«К итоговой сумме виновным добавится статья по КоАП или УПК. Записи с камер видеонаблюдения будут обязательно просмотрены. Дабы избежать привлечения по статье предлагаем возместить ущерб - купить и установить новые сиденья», - написал автор.

Ранее неизвестных хулиганов, разломавших автомат с жвачкой и игрушками на площади у ДК «Современник», искали в Заречном. Собственник поврежденного имущества предлагал им прийти с повинной.

В итоге злоумышленников нашли. Ими оказались восемь несовершеннолетних жителей закрытого города. Компенсировать причиненный ущерб (порядка 50 000 рублей) предстоит их родителям.

Фото vk.com/58lunino.