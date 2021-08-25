Сетевое издание|18+|Среда|25 авг 2021|11:23
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Глас народа

Повсюду куски пластика: лунинский стадион пострадал от хулиганов

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В Лунине неизвестные сломали сиденья на стадионе. Снимки с места инцидента появились утром в среду, 25 августа, в группе поселка в социальной сети «ВКонтакте».

Злоумышленники выломали практически весь ряд сидений, повсюду разбросаны куски синего пластика.

Чуть позже в группе появился пост о том, что причиненный ущерб составляет минимум 50 000 рублей с учетом работ по восстановлению.

«К итоговой сумме виновным добавится статья по КоАП или УПК. Записи с камер видеонаблюдения будут обязательно просмотрены. Дабы избежать привлечения по статье предлагаем возместить ущерб - купить и установить новые сиденья», - написал автор.

Ранее неизвестных хулиганов, разломавших автомат с жвачкой и игрушками на площади у ДК «Современник», искали в Заречном. Собственник поврежденного имущества предлагал им прийти с повинной.

В итоге злоумышленников нашли. Ими оказались восемь несовершеннолетних жителей закрытого города. Компенсировать причиненный ущерб (порядка 50 000 рублей) предстоит их родителям.

Фото vk.com/58lunino.

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Гость||

А если какая из дур числится за каким вузом или рогачкой, пинком под зад к отчисление и в армию на год драить сортиры.

Гость||

какие лавки такие и люди сечас

Гость||

Так народ воспитали. Теперь хавайте.

Гость||

Гость писал(a):

Так народ воспитали. Теперь хавайте.
А раньше как было?

Гость||

Гость писал(a):

А раньше как было?
Все чинно, блахародна... Кругома один мильпардон...

И дамы, розами пукали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Лунине неизвестные сломали сиденья
В ЛунинЕ? В ЛунинЕ!?!?! Журналюх ПИ быдлоган.

Гость||

Гость писал(a):

В ЛунинЕ? В ЛунинЕ!?!?! Журналюх ПИ быдлоган.
Он и ломал, Хер не образованный

Гость||

Гость писал(a):

А раньше как было?
Раньше патрули ходили и дружинники, за порядком общество следило

Гость||

Гость писал(a):

Раньше патрули ходили и дружинники, за порядком общество следило
Ага-ага. Видеокамер-то не было в нищебродской стране. И не ломали?

Гость||

Гость писал(a):

камер-то не было в нищебродской стране. И не ломали?
Да какое там... не слушай того дурачка... все было переломано к херам. Повсюду.

Имя: Гость
Комментарий:

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