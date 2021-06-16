Ямы огромные: Зареченец раскритиковал обновленный виадук

16.06.2021 | 09:06

Обновленный виадук из Заречного в поселок Монтажный, который открыли в сентябре 2020 года, вновь вызвал нарекания у жителей области.

Снимки конструкции и прилегающих к ней дорог, находящиеся в нелучшем состоянии, появились в социальной сети Instagram во вторник, 15 июня.

«И года не прошло. Вокруг бардак, сплошная грязь и мусор, дорог вообще нет, ямы огромные, везде стоит вода, дренажи не чищены. На моей памяти асфальт тут был, когда мост только построили», - написал автор фото.

Ранее сообщалось, что стоимость работ по обновлению виадука составила 121 млн руб. Дорожное полотно рядом с ним заменили на сэкономленные на ремонте деньги

Зареченцы уже жаловались на качество реконструкции виадука в Монтажный. В июле 2020 года в Instagram появились снимки путепровода, на котором тогда еще велись работы. В насыпи видны многочисленные щели, проходившие под конструкцией люди замечали деревянные палки-подпорки.

instagram.com/penza.chs.