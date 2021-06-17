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Глас народа

В Заречном после ливня с градом ледовый дворец стал водным

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В Заречном удара стихии не выдержала крыша спортивного комплекса «Союз» на улице Проценко. Горожане отметили, что это не единственный общественный объект, кровля которого слабо защищает от осадков.

Кадры из комплекса, где пол покрыла вода, капающая с потолка, появились в паблике закрытого города социальной сети Instagram вечером в среду, 16 июня.

«Ледовый дворец превратился в водный дворец», - прокомментировал ЧП автор поста.

Участники обсуждения вспомнили, что подрядчик, возводивший комплекс, был из Санкт-Петербурга.

«Все строят тяп-ляп, вот и течет, разваливается», - посетовала горожанка.

«В новом ЗАГСе то же самое после дождя творится. Работники уже устали воду убирать и ковры сушить», - добавила другая.

Фото, видео instagram.com/zar_info58.

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Гость||

а разве там еще не заварили ворота?

Гость||

толи ещё будет ой, ой, ой.

Гость||

Гость писал(a):

а разве там еще не заварили ворота?
Ворота заварили. Теперь крыша протекает.

Гость||

Водоплавающие лоси

Гость||

Да у едроссии все тяп-ляп за что не возмись

Гость||

можно сослаться на подрядчика,а наши лучше????

Гость||

А лоси умеют плавать?

Имя: Гость
Комментарий:

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