Дворы пензенцев разрушают потоки с улиц Чкалова и Красной

16.06.2021 | 09:42

Во вторник, 15 июня, в рубрику «Глас народа» обратился житель Пензы Олег А., который рассказал о проблемах, вызванных ливнями.

«При ремонте дорог по улицам Чкалова и Красной не были учтены уклоны местности, и дождевые потоки, перетекающие через бордюры, размывают внутриквартальные строения и коммуникации», - пояснил Олег.

Он прислал в редакцию видео, на котором запечатлены бурные потоки воды, устремляющиеся со склонов во дворы.

Эту же проблему ранее поднимал горожанин Анатолий. Он сообщал, что во время дождя потоком воды разрушило подпорную стену во дворе дома на улице Богданова, 25.

«Интересный вопрос: откуда в городе может взяться такой поток воды?» - рассуждал мужчина. Он пришел к выводу, что поток хлынул к дому по уклону с улицы Чкалова, где с одной стороны отсутствует бордюр.