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Глас народа

Дворы пензенцев разрушают потоки с улиц Чкалова и Красной

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Во вторник, 15 июня, в рубрику «Глас народа» обратился житель Пензы Олег А., который рассказал о проблемах, вызванных ливнями.

«При ремонте дорог по улицам Чкалова и Красной не были учтены уклоны местности, и дождевые потоки, перетекающие через бордюры, размывают внутриквартальные строения и коммуникации», - пояснил Олег.

Он прислал в редакцию видео, на котором запечатлены бурные потоки воды, устремляющиеся со склонов во дворы.

Эту же проблему ранее поднимал горожанин Анатолий. Он сообщал, что во время дождя потоком воды разрушило подпорную стену во дворе дома на улице Богданова, 25.

«Интересный вопрос: откуда в городе может взяться такой поток воды?» - рассуждал мужчина. Он пришел к выводу, что поток хлынул к дому по уклону с улицы Чкалова, где с одной стороны отсутствует бордюр.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дворы пензенцев разрушают потоки с улиц Чкалова и Красной
В большинстве случаев дворы пензенцев разрушают автомобилисты.

Гость||

Гость писал(a):

В большинстве случаев дворы пензенцев разрушают автомобилисты.
+++++++++++++++

Гость||

Спасибо бордюрам и закатанной ливневке.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 15 июня, в рубрику «Глас народа» обратился житель Пензы Олег А., который рассказал о проблемах, вызванных ливнями.
Наш народ не умеет в причинно-следственные связи. Мозговые нейроны в упор не видят кто реальный виновник. Наши проблемы не из-за ливней. Соображайте.

Гость||

Прокурорское дерьмо затопило твой двор? Это только начало.

Гость||

Суд без объяснений засекретил дело экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Басманный суд Москвы засекретил дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С чем связан запрет на публикацию материалов, неизвестно.

Гость||

Гость писал(a):

Суд без объяснений засекретил дело экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Басманный суд Москвы засекретил дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С чем связан запрет на публикацию материалов, неизвестно.

Да ладно, что там секретного может быть?

Имя: Гость
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