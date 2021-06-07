В сквере М. Ю. Лермонтова юные пензенцы играли с огнем

07.06.2021 | 17:15

В Пензе наступила так называемая летняя зима. Заполонивший улицы города тополиный пух немедленно привлек подростков с зажигалками.

Видео опасных игр пензенской молодежи появилось в понедельник, 7 июня, в соцсети Instagram. Автор кадров запечатлел юных горожан, развлекающихся в сквере имени М. Ю. Лермонтова. Так, девушка дует на подожженный пух, чтобы сделать пламя ярче и больше. Поблизости стелется дымок, видимо от других костров.

Ранее управление по делам ГОЧС Пензы предупредило горожан о пожароопасном периоде, связанном со скоплением тополиного пуха. Гражданам рекомендовали очищать и поливать водой места, где его больше всего, установить на предприятиях контроль за курением, наполнить бочки с водой, приготовить огнетушители.

Кроме того, пензенцев попросили пресекать шалости детей, поджигающих пух.

«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан - от 2 000 до 3 000, на должностное лицо - от 6 000 до 15 000, на юридическое лицо - от 150 000 до 200 000 рублей», - напомнили в управлении.

Видео instagram.com/penza.seichas.