Пензенцев просят пресекать шалости детей с поджиганием тополиного пуха

С появлением в начале лета в воздухе пуха возникает угроза его возгорания.
Пух скапливается во дворах около стоянок транспорта, жилых домов, складских помещений. Источником огня может стать непотушенный окурок или спичка, проведение связанных с открытым огнем работ и даже просто детская шалость.
В пожароопасный период пензенцам рекомендуют принимать следующие меры:
- регулярно очищать и поливать водой места скопления пуха, особенно у деревянных построек;
- на предприятиях и в организациях установить контроль за режимом курения;
- запретить разведение костров и сжигание мусора;
- тщательно готовиться к проведению сварочных и других огневых работ;
- установить на территориях бочки с водой, наборы первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т. п.);
- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности.
Пензенцев просят пресекать любые игры детей, связанные с поджиганием пуха.
«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан - от 2 000 до 3 000, на должностное лицо - от 6 000 до 15 000, на юридическое лицо - от 150 000 до 200 000 рублей», - предупредили в Управлении по делам ГОЧС г. Пензы.
В случае пожара следует звонить по телефонам 01 (со стационарного) и 112 (с мобильного).
Зачем сажали?