Общество

Пензенцев просят пресекать шалости детей с поджиганием тополиного пуха

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С появлением в начале лета в воздухе пуха возникает угроза его возгорания.

Пух скапливается во дворах около стоянок транспорта, жилых домов, складских помещений. Источником огня может стать непотушенный окурок или спичка, проведение связанных с открытым огнем работ и даже просто детская шалость.

В пожароопасный период пензенцам рекомендуют принимать следующие меры:

- регулярно очищать и поливать водой места скопления пуха, особенно у деревянных построек;

- на предприятиях и в организациях установить контроль за режимом курения;

- запретить разведение костров и сжигание мусора;

- тщательно готовиться к проведению сварочных и других огневых работ;

- установить на территориях бочки с водой, наборы первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т. п.);

- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности.

Пензенцев просят пресекать любые игры детей, связанные с поджиганием пуха.

«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан - от 2 000 до 3 000, на должностное лицо - от 6 000 до 15 000, на юридическое лицо - от 150 000 до 200 000 рублей», - предупредили в Управлении по делам ГОЧС г. Пензы.

В случае пожара следует звонить по телефонам 01 (со стационарного) и 112 (с мобильного).

Источник — фото pixabay.com
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