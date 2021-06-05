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Глас народа

Пензячка просит спасти от разрушения пансионат «Нижне-Липовский»

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В субботу, 5 июня, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы С. В. Леонтьева. Она подняла вопрос о судьбе заброшенного пансионата, расположенного в 18 километрах от станции Сюзюм рядом с деревней Нижняя Липовка в Сосновоборском районе.

«Более 20 лет назад существовал пансионат «Нижне-Липовский», еще ранее он был известен как дом отдыха - излюбленное место отдыха почти каждого жителя Пензы, да и области тоже. Красивейшие места с вековыми соснами, прекрасное озеро, сиреневая аллея, речка рядом. В последние годы там даже обнаружили источник с минеральной водой. Просто невозможно словами описать красоту того места - чего стоит только 2-й корпус с красивой ручной резьбой по фасаду (бывшее имение помещика Козеева, которому принадлежал этот дом и фабрика близ него). В 80-е годы XX столетия там еще построили и пятиэтажный корпус для отдыхающих, в нем никогда не было пустующих номеров», - вспоминает пензячка.

Она поделилась своей болью: несколько лет пансионат пребывает в запустении, в нем царит разруха, строения приходят в негодность.

«Неужели правительство региона не может выделить деньги на реконструкцию этого места отдыха? Пусть там даже будет не пансионат, а реабилитационный центр от госпиталя для военных, дом для одиноких и больных стариков, детский дом, дом для детей-инвалидов - да все что угодно, лишь бы только жил всеми любимый «Нижне-Липовский» в живописнейшем уголке нашей малой родины! А уж какое название и статус он будет носить - это совсем не важно», - предлагает женщина, уверенная, что к ее просьбе присоединятся тысячи тех, кто хоть раз побывал в пансионате.

Горожанка также добавила, что в случае возрождения дома отдыха появятся новые рабочие места, а это поможет возрождению близлежащих населенных пунктов.

Фото предоставлено С. В. Леонтьевой.

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Гость||

Каждый день новости про разруху и разрушение, спил и выкорчевку, запустение и запущение!

Гость||

Зря вы сообщили о брошенном санатории- теперь быстренько появится хозяин- приватизатор и начнётся строительство элитной недвижимости в шикарном вековом лесу!

Гость||

Возродить это врятли, там условия не отвечают никаким современным нормам и требованиям, никто не поедет.

Гость||

Отдыхали там семьёй когда-то.

Гость||

На территории санатория Володарского стоят прекрасные терема, до которых никому нет дела.

Гость||

Так, говорят, сан. Володарского закрывают.

Никому не нужно здоровье граждан. Санатории и дома отдыха закрывают, вместо них онкоцентры строят...

Гость||

Молодец женщина-хорошую тему затронула!Создать там санаторий!

Гость||

Гость писал(а):

> Каждый день новости про разруху и разрушение, спил и выкорчевку, запустение и запущение!

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Ванина программа разбазаривания бюджета хватает из Матросской Тишины. Не скоро ещё финал...

Имя: Гость
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