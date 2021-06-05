Пензячка просит спасти от разрушения пансионат «Нижне-Липовский»

05.06.2021 | 12:12

В субботу, 5 июня, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы С. В. Леонтьева. Она подняла вопрос о судьбе заброшенного пансионата, расположенного в 18 километрах от станции Сюзюм рядом с деревней Нижняя Липовка в Сосновоборском районе.

«Более 20 лет назад существовал пансионат «Нижне-Липовский», еще ранее он был известен как дом отдыха - излюбленное место отдыха почти каждого жителя Пензы, да и области тоже. Красивейшие места с вековыми соснами, прекрасное озеро, сиреневая аллея, речка рядом. В последние годы там даже обнаружили источник с минеральной водой. Просто невозможно словами описать красоту того места - чего стоит только 2-й корпус с красивой ручной резьбой по фасаду (бывшее имение помещика Козеева, которому принадлежал этот дом и фабрика близ него). В 80-е годы XX столетия там еще построили и пятиэтажный корпус для отдыхающих, в нем никогда не было пустующих номеров», - вспоминает пензячка.

Она поделилась своей болью: несколько лет пансионат пребывает в запустении, в нем царит разруха, строения приходят в негодность.

«Неужели правительство региона не может выделить деньги на реконструкцию этого места отдыха? Пусть там даже будет не пансионат, а реабилитационный центр от госпиталя для военных, дом для одиноких и больных стариков, детский дом, дом для детей-инвалидов - да все что угодно, лишь бы только жил всеми любимый «Нижне-Липовский» в живописнейшем уголке нашей малой родины! А уж какое название и статус он будет носить - это совсем не важно», - предлагает женщина, уверенная, что к ее просьбе присоединятся тысячи тех, кто хоть раз побывал в пансионате.

Горожанка также добавила, что в случае возрождения дома отдыха появятся новые рабочие места, а это поможет возрождению близлежащих населенных пунктов.

Фото предоставлено С. В. Леонтьевой.