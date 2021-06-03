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Глас народа

Пешеход «из Бирмингема» едва не попал под колеса в Терновке

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В Пензе неосторожный пешеход едва не попал под колеса автомобиля. Об инциденте, произошедшем в микрорайоне Терновка, рассказал один из участников местного сообщества во «ВКонтакте».

«Ул. Терновского, напротив «Славы». Вот такие неадекватные пешеходы... Мало того что непонятно где перебегает, так еще и смотрит в обратную сторону от движущихся машин...» - констатировал интернет-пользователь.

На выложенном им видео - молодой человек в спортивном костюме. Он перебегает проезжую часть, смотря направо, и лишь в последний момент замечает, что слева на него движется автомобиль, и успевает остановиться.

«Отвечай потом за такого... Хорошо, скорость маленькая была», - отметил автор поста.

В комментариях пользователи саркастически отозвались на произошедшее.

«Из Бирмингема, наверное. В командировке», - пошутил один из пензенцев, имея в виду левостороннее движение, принятое в Великобритании.

«Они такие. В себя верят слишком», - заметил другой.

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Гость||

Это забава у них такая. Много роликов в сети.

Имя: Гость
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