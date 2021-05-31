В соцсетях рассказали о конфликте в одном из ночных клубов Пензы

31.05.2021 | 09:01

В ночь с 29 на 30 мая в одном из ночных развлекательных заведений Пензы (оно располагается на улице Революционной) произошел конфликт. Об этом рассказал в соцсетях очевидец.

По словам интернет-пользователя, в клуб пыталась попасть группа из 15 молодых людей, которые, предположительно, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с этим им отказали во входе.

Они якобы стали вести себя агрессивно и провоцировать конфликты с посетителями и работниками заведения.

Очевидец рассказал, что молодые люди представились сотрудниками правоохранительных органов. Когда на место происшествия прибыли работники ОВО, то якобы не стали принимать в отношении них никаких мер.

Автор поста опубликовал несколько изображений с камеры видеонаблюдения. На них - двое дерущихся молодых людей, которые окружены еще десятком мужчин.