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Глас народа

В соцсетях рассказали о конфликте в одном из ночных клубов Пензы

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В ночь с 29 на 30 мая в одном из ночных развлекательных заведений Пензы (оно располагается на улице Революционной) произошел конфликт. Об этом рассказал в соцсетях очевидец.

По словам интернет-пользователя, в клуб пыталась попасть группа из 15 молодых людей, которые, предположительно, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с этим им отказали во входе.

Они якобы стали вести себя агрессивно и провоцировать конфликты с посетителями и работниками заведения.

Очевидец рассказал, что молодые люди представились сотрудниками правоохранительных органов. Когда на место происшествия прибыли работники ОВО, то якобы не стали принимать в отношении них никаких мер.

Автор поста опубликовал несколько изображений с камеры видеонаблюдения. На них - двое дерущихся молодых людей, которые окружены еще десятком мужчин.

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Гость||

Какая спровоцированная акция. Цели будут ясны позже.

Гость||

Они трезвые то опасны для общества,а бухие вообще беспредельщики.

Гость||

Граждане, пресечем действия госдепа, ставящие целью опорочить честное имя нацгвардии! К ответу провокаторов и распространителей фейковых новостей!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Очевидец рассказал, что молодые люди представились сотрудниками правоохранительных органов. Когда на место происшествия прибыли работники ОВО, то якобы не стали принимать в отношении них никаких мер.
А вот с этого места поподробнее.

Гость||

Дайте мне их я их всех вшатаю!!!

Гость||

Гость писал(а):

> Какая спровоцированная акция. Цели будут ясны позже.

Не ищите злого умысла там где всё объясняется глупостью

Бритва Окама

А здесь помножьте на привыкших к беззаконию и своей безнаказанности пьяное быдло

Они привыкли . Это не провокация . Это их образ мышления и жизни

Гость||

игуана пусть заявление напишет

Гость||

Гость писал(a):

Какая спровоцированная акция. Цели будут ясны позже.
Его продают за 40 лямов. Кто то по дешевле хочет купить. Скандал уронит цену. Менты как коллекторы подрабатывают.

Гость||

Атака покупателя с целью сбить цену. Запугать персонал и посетителей для падения выручки.

И кто у нас покупатель? Чьи ушки торчат из омоновский шлемов?

Гость||

Гость писал(a):

всё объясняется глупостью

Бритва Окама

15 человек с единым мышлением? Ничего, кроме денег, так не делает людей единомышленниками.

Гость||

Постоянно там какие то драки

Имя: Гость
Комментарий:

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