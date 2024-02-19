В Пензе к 1 апреля заработают еще 5 комплексов фиксации нарушений

19.02.2024 | 12:28

К 1 апреля в Пензе заработают пять новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Объекты появятся на улице Терновского, 139 (напротив ТЦ «Терновский куст», где неизвестные иногда с помощью краски превращают сплошную линию разметки в прерывистую), на пересечении Луначарского и Толстого, Красной и Кураева, проспекта Строителей и улицы Лозицкой, Окружной и Зеленодольской.

По первым двум адресам уже завершен монтаж камер и кабельных линий, установленное оборудование подключается к сетям электроэнергии и связи. Работы ведутся и в центре города.

Последние два объекта пока в планах.

«В полном объеме установку комплексов планируется завершить до 1 апреля», - пояснили в пресс-службе администрации города.

В целом в Пензенской области, по последним данным, действует около 200 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. За полтора месяца 2024 года камеры «подвели» более 37 000 водителей.

Ранее стало известно, что в 2024-м к перечню штрафов, которые можно выписать по камерам, планируют добавить еще один: за отсутствие действующего полиса ОСАГО.