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Глас народа

Пензячку расстроило состояние газона на Оборонительном валу

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В понедельник, 31 мая, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Маргарита Ивановна, которая переживает за судьбу газона на Оборонительном валу (напротив памятника Первопоселенцу на улице Кирова).

«Он весь высох и покрылся желтыми проплешинами. Если раньше глаз радовался, то теперь вид газона только расстраивает. За всем надо следить, а травку в жару не поливали, видимо», - рассказала женщина.

По мнению пензячки, выгоревшие участки газона вряд ли удастся спасти. Она надеется, что благодаря дождям ситуация хоть как-то изменится в лучшую сторону, но все-таки хотелось бы, чтобы рассчитывать в этом деле приходилось не только на погоду.

Рулонный газон площадью около тысячи квадратных метров появился на Оборонительном валу в ноябре 2019 года в рамках первого этапа реконструкции объекта.

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Гость||

НЕ сы поливанки все поправют

Гость||

А что вы хотите от рулонного газона.Все эти проекты делаются исключительно для распила бюджетных средств , это вечная и бездонная кормушка для избранных и приближенных .

Гость||

Газон раскатали, пофоткались, отчитались. А дальше в прямом смысле хоть трава не расти.

Гость||

Это спасибо белозерцеву и его бизонам

Гость||

Вот и еще одна статья расходов вместе с высадкой лип на Московской- газон хоть каждый год менять можно

Гость||

Хто стырил федеральное ограждение у Депо-1

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он весь высох и покрылся желтыми проплешинами. Если раньше глаз радовался, то теперь вид газона только расстраивает. За всем надо следить, а травку в жару не поливали, видимо»
На системе полива сэкономили, теперь плешивый газон будет "радовать" горожан постоянно. Неужели в рамках реконструкции трудно было сделать автономный полив? Жульё.

Имя: Гость
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