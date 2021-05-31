Пензячку расстроило состояние газона на Оборонительном валу

31.05.2021 | 12:05

В понедельник, 31 мая, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Маргарита Ивановна, которая переживает за судьбу газона на Оборонительном валу (напротив памятника Первопоселенцу на улице Кирова).

«Он весь высох и покрылся желтыми проплешинами. Если раньше глаз радовался, то теперь вид газона только расстраивает. За всем надо следить, а травку в жару не поливали, видимо», - рассказала женщина.

По мнению пензячки, выгоревшие участки газона вряд ли удастся спасти. Она надеется, что благодаря дождям ситуация хоть как-то изменится в лучшую сторону, но все-таки хотелось бы, чтобы рассчитывать в этом деле приходилось не только на погоду.

Рулонный газон площадью около тысячи квадратных метров появился на Оборонительном валу в ноябре 2019 года в рамках первого этапа реконструкции объекта.