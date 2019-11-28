Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 ноя 2019|17:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.23

Общество | На Оборонительный вал в Пензе уложили газон

28.11.2019|16:18
Печать

На улице Кирова в Пензе продолжаются работы по реконструкции Оборонительного вала, через который будет проходить путь от памятника Первопоселенцу до Спасского собора.

На объекте завершены бетонные работы. Уже готова половина конструкции - нижняя часть лестничного схода. Поступила партия гранитной плитки, идет облицовка верхнего участка. «Оборудовано закрытое временное сооружение, позволяющее работать зимой.

«В начале ноября, когда температура воздуха сохранялась плюсовой, на склоне уложили рулонный газон площадью около тысячи квадратных метров. Его укрыли материалом, защищающим от неблагоприятных климатических воздействий. Также здесь появятся новые деревья, будет создана прогулочная зона со скамейками и освещением», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Часть работ запланирована на следующий год - благоустройство пройдет в комплексе с реконструкцией здания на улице Белинского, 8.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.11.2019 16:30|

penzainform.ru писал(a):

на склоне уложили рулонный газон площадью около тысячи квадратных метров
А что мешало высадить газонную траву? Резиновый бюджет? Практика же показала, что в Пензе за рулонным газоном ухаживать не умеют и он гибнет.

Гость|28.11.2019 16:30|

Пожухлые былинки будут прекрасно гармонировать с лестницей к Собору...

Гость|28.11.2019 16:32|

Гость писал(a):

Практика же показала, что в Пензе за рулонным газоном ухаживать не умеют и он гибнет.
А-а-а... понятно почему теперь в городе прорывает водопровод каждый день. Это оказывается осваивают технологию орошения рулонных газонов, пока не все получается, вода льется не там где надо, ну да ничего - за зиму научатся, Москва ж тоже не сразу строилась!

Гость|28.11.2019 17:03|

прикольно че молодцы! хорошо придумали. преображается монумент! поддерживаю идею

Гость|28.11.2019 17:05|

Блин, реально вы серьезно?! Люди, опомнитесь - мы уходим под землю в кипяток! Газовые трубы заматывают скотчем...

Гость|28.11.2019 17:19|

Гость писал(a):

Люди, опомнитесь - мы уходим под землю в кипяток! Газовые трубы заматывают скотчем...
Не скотчем, а полимерной изоляцией! Технологии 21-го века!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!