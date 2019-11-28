28.11.2019 | 16:18

На улице Кирова в Пензе продолжаются работы по реконструкции Оборонительного вала, через который будет проходить путь от памятника Первопоселенцу до Спасского собора.

На объекте завершены бетонные работы. Уже готова половина конструкции - нижняя часть лестничного схода. Поступила партия гранитной плитки, идет облицовка верхнего участка. «Оборудовано закрытое временное сооружение, позволяющее работать зимой.

«В начале ноября, когда температура воздуха сохранялась плюсовой, на склоне уложили рулонный газон площадью около тысячи квадратных метров. Его укрыли материалом, защищающим от неблагоприятных климатических воздействий. Также здесь появятся новые деревья, будет создана прогулочная зона со скамейками и освещением», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Часть работ запланирована на следующий год - благоустройство пройдет в комплексе с реконструкцией здания на улице Белинского, 8.