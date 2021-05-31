Пензячка пришла в ужас от вида туй в вазонах на площади Ленина

31.05.2021 | 15:20

В понедельник, 31 мая, горожанка Людмила прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки «бедствия» на площади Ленина.

Женщина рассказала, что высаженные в вазоны туи не получают должного ухода и вот-вот погибнут.

«А может быть, уже погибли. Не подлежат восстановлению. Я, если честно, в ужас пришла. Бедные растения пожелтели, потеряли вид. Что это? Равнодушие МУП «Зеленое хозяйство» или в чьем там ведоме эти туи? Или же полная некомпетентность? Стыдно за такое и перед горожанами, и перед гостями Пензы» - высказалась Людмила.

Женщина засомневалась в способности специалистов поддерживать репутацию Пензы как зеленого города.

«Мы все помним эти несчастные клены Гиннала. Весной 2019-го их высадили, потом вроде спрятали от холодов, выкорчевали, отвезли в теплицу «Зеленхоза». И что? Их пересадили, и деревца просто не прижились. Куча денег - и все на ветер», - отметила пензячка.

По ее словам, город страдает и от безосновательной вырубки насаждений.

«Буквально вчера бедные липы на Московской снесли. Здоровые деревья были, большие, отличную тень давали. Что это за проект реконструкции, которым не предусмотрено их сохранение? Дешевле ведь было сохранить то, что уже есть. А теперь новые будут сажать. За дополнительные суммы. Если к ним так же отнесутся, как к туям в вазонах, саженцы просто засохнут, не приживутся. И вновь деньги на ветер», - добавила Людмила.