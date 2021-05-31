Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|16:34
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Глас народа

Пензячка пришла в ужас от вида туй в вазонах на площади Ленина

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В понедельник, 31 мая, горожанка Людмила прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки «бедствия» на площади Ленина.

Женщина рассказала, что высаженные в вазоны туи не получают должного ухода и вот-вот погибнут.

«А может быть, уже погибли. Не подлежат восстановлению. Я, если честно, в ужас пришла. Бедные растения пожелтели, потеряли вид. Что это? Равнодушие МУП «Зеленое хозяйство» или в чьем там ведоме эти туи? Или же полная некомпетентность? Стыдно за такое и перед горожанами, и перед гостями Пензы» - высказалась Людмила.

Женщина засомневалась в способности специалистов поддерживать репутацию Пензы как зеленого города.

«Мы все помним эти несчастные клены Гиннала. Весной 2019-го их высадили, потом вроде спрятали от холодов, выкорчевали, отвезли в теплицу «Зеленхоза». И что? Их пересадили, и деревца просто не прижились. Куча денег - и все на ветер», - отметила пензячка.

По ее словам, город страдает и от безосновательной вырубки насаждений.

«Буквально вчера бедные липы на Московской снесли. Здоровые деревья были, большие, отличную тень давали. Что это за проект реконструкции, которым не предусмотрено их сохранение? Дешевле ведь было сохранить то, что уже есть. А теперь новые будут сажать. За дополнительные суммы. Если к ним так же отнесутся, как к туям в вазонах, саженцы просто засохнут, не приживутся. И вновь деньги на ветер», - добавила Людмила.

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Гость||

денюжки то все уже проведены и распилены, таким образом они готовятся к следующей покупки новых саженцев, на который потратят опять миллионов 5, и так дальше, схема то отработана...

Гость||

Наверное сгноили.....(такой бардак)

Гость||

Так новые купят,НЕ СВОИ ДЕНЬГИ ТРАТЯТ!!! 500 000 рубликов выделят на 7 лип,не зря их спилили.

Гость||

Туи очень капризные, зачем их сажать в эти банки.

Гость||

Ой да ладно, налогоплательщики еще заработают и заплатят.

Гость||

Людмиле больше заняться нечем? Пусть пройдет по всему городу, может быть не только в ужас придет, но и волосы дыбом встанут!

Гость||

Это просто чиновники на вас туй положили.

Гость||

Питомник, видно, нужному человеку принадлежит.

Гость||

Воткните в эти горшки пластмассовые туи и поливать не надо и зелёные круглый год.

Гость||

Гость писал(a):

Это просто чиновники на вас туй положили.
++++++++++++++++++++++++++++++

Гость||

Туда надо срать в горшки и туи попрут

Гость||

Кто персонально отвечает за эти насаждения? Никто? Спрашивать надо лично с мера, если элементарные вещи сделать не могут.

Стыдно гостей из другого города пригласить.

Гость||

Она еще у лягушки не ВИДЕЛА

Гость||

#буртасияпроцветает

Гость||

Посмотреть хотела туй, а увидела там ....

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Имя: Гость
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