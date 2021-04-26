Закупленные для вазонов на площади Ленина клены Гиннала погибли

26.04.2021 | 12:04

Клены Гиннала, закупленные для вазонов на площади Ленина в Пензе, погибли. Об этом стало известно в понедельник, 26 апреля.

Весной 2019 года, на финальном этапе благоустройства территории, 36 деревьев высадили в большие вазоны. Осенью, перед холодами, их выкорчевали и отвезли в теплицу городского «Зеленхоза». Однако весной 2020-го клены на место так и не вернули.

В июле прошлого года в редакцию портала обращалась пензячка по имени Олеся, которую заинтересовала судьба растений. «И что? Сгубили?» - спрашивала она.

Тогда же в администрации Пензы пояснили, что клены благополучно пережили зиму в теплице, и пообещали: осенью, когда будет благоприятное время для укоренения, их планируют высадить в другом микрорайоне города. Чтобы вазоны не пустовали, в них поместили туи.

В апреле 2021 года, перед массовой высадкой растительности, снова встал вопрос о кленах.

В МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» рассказали, что клены Гиннала были пересажены, но не прижились.