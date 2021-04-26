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Общество

Закупленные для вазонов на площади Ленина клены Гиннала погибли

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Клены Гиннала, закупленные для вазонов на площади Ленина в Пензе, погибли. Об этом стало известно в понедельник, 26 апреля.

Весной 2019 года, на финальном этапе благоустройства территории, 36 деревьев высадили в большие вазоны. Осенью, перед холодами, их выкорчевали и отвезли в теплицу городского «Зеленхоза». Однако весной 2020-го клены на место так и не вернули.

В июле прошлого года в редакцию портала обращалась пензячка по имени Олеся, которую заинтересовала судьба растений. «И что? Сгубили?» - спрашивала она.

Тогда же в администрации Пензы пояснили, что клены благополучно пережили зиму в теплице, и пообещали: осенью, когда будет благоприятное время для укоренения, их планируют высадить в другом микрорайоне города. Чтобы вазоны не пустовали, в них поместили туи.

В апреле 2021 года, перед массовой высадкой растительности, снова встал вопрос о кленах.

В МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» рассказали, что клены Гиннала были пересажены, но не прижились.

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Гость||

Вот и ишак сдох.....

Гость||

Виновные за трату бюджетных средств будут наказаны?

Гость||

Занялись идиотизмом. Верните площадь Ленина в первозданный вид. Восстановить историческую справедливость. Деньги вычесть из зарплаты принявших решение.

Гость||

Вандалов к ответу за срубленную надпись на глобусе: Пролетарии всех стран соединяйтесь.

Гость||

Ходят слухи, что и бордюры не приживаются, гибнут...

Гость||

Ой, надо же! Кто бы мог подумать! Ай-ай-ай, так неожиданно!

Гость||

Мы и не сомневались.Для этого они и закупались по завышенным ценам.

Гость||

А где остановки с подогревом?зек опять обманул

Гость||

Ивану на зону их отправить

Гость||

У кого-то на даче прижились!

Гость||

Предъявите погибшие клены. Или буду гадать, перед чьим коттеджем они благополучно растут.

Гость||

Гость писал(а):

> Ходят слухи, что и бордюры не приживаются, гибнут...

они не гибнут, они разваливаются

Гость||

Они утонули...как говорится

Гость||

Глаза-завидющие, руки-загребущие.

Гость||

Ведь умные люди сразу предупреждали что не приживутся. Да тут даже большого ума не надо, чтобы понять, что деревья нельзя каждый год выкорчевывать и снова сажать, это не куст малины, тем более деревья какие-то редкие, прихотливые, это же какими дилетантами надо быть или какими наглыми казнокрадами, а может и тем и другим сразу!

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Имя: Гость
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