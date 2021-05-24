Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|10:28
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Глас народа

Пензенцы назвали нормальными опасные игры на стройплощадке

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Пензенцы поддержали детей, которые «играют в нормальные игры». Поводом для дискуссии стала запись, сделанная одной из жительниц микрорайона Шуист.

В понедельник, 24 мая, видео опубликовали в одном из городских сообществ. На кадрах - группа молодых людей, прыгающих по бетонным плитам на стройплощадке рядом с домом № 71 на улице Чапаева.

Автор видео выразила опасения за безопасность подростков.

«Когда уже уберут плиты? Либо, мамочки, внимательнее смотрите. Пока травм нет», - констатировала девушка.

Однако в комментариях интернет-пользовались вступились за подростков, которые проводят свободное время таким образом.

«Пацаны красавчики. Хоть они в нормальные игры играют», «Нормальное детство, оставьте в покое уже, вырубите свою камеру», - написали пензенцы.

Многие подписчики вспомнили, что в детстве развлекались подобным образом.

«Сами-то в их возрасте то по гаражам, то по стройкам, то по подвалам лазили», «Мы в детстве шалаши строили, делали крышу на деревьях, лазили на довольно приличную высоту. И почему-то это считалось нормальным, даже среди взрослых», «Мы тоже лазили по таким плитам. А еще в люк», - поделились воспоминаниями горожане.

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Гость||

Детям нужно в церкви ходить и биться лбом об пол?

Гость||

Гость писал(a):

и биться лбом об пол?
Если это все что ты умеешь, то для этого тебе не надо в "церкви" ходить.

Гость||

Мы в их возрасте на мопедах гоняли,на льдинах плавали,в походы ходили(про пиротехнику молчу). Выросли здоровыми физически и морально. Спасибо Брежневу за детство!

Гость||

Гость писал(a):

биться лбом
не пугай людей

Гость||

Гость писал(a):

Если это все что ты умеешь
Рот закрой - ВОНЯЕТ...

Гость||

Гость писал(a):

Мы в их возрасте на мопедах гоняли,на льдинах плавали,в походы ходили
Стройка - это хаос. Почему их туда тянет? Если они подготовлены и тренируются, то понятно еще, а если за риском для жизни -тогда глупо.

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо Брежневу за детство!
Прошла зима, настало лето, - Спасибо партии за это!

Гость||

Гость писал(a):

ВОНЯЕТ...
Воняет от твоего лба мыслями неумными, мягко сказать.

Гость||

В детстве ну такие активные и безбашенные все были, а сейчас папы едут на велосипеде с ребенком и даже сидушку по росту выставить не могут. Но при этом ударяют себя в грудь - да вот я, да вот прыгал и т. д.

Гость||

Гость писал(a):

от твоего лба
Ладану обнюхался?

Гость||

26 МАЯ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛУГОМЕТРИЯ» СОСТОИТСЯ ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ МЕСТА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА.

Горе тем,кто уже купил квартиру. Тишине капец от звона колоколов и хаты упадут в цене...

Имя: Гость
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