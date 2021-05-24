Пензенцы назвали нормальными опасные игры на стройплощадке

24.05.2021 | 09:32

Пензенцы поддержали детей, которые «играют в нормальные игры». Поводом для дискуссии стала запись, сделанная одной из жительниц микрорайона Шуист.

В понедельник, 24 мая, видео опубликовали в одном из городских сообществ. На кадрах - группа молодых людей, прыгающих по бетонным плитам на стройплощадке рядом с домом № 71 на улице Чапаева.

Автор видео выразила опасения за безопасность подростков.

«Когда уже уберут плиты? Либо, мамочки, внимательнее смотрите. Пока травм нет», - констатировала девушка.

Однако в комментариях интернет-пользовались вступились за подростков, которые проводят свободное время таким образом.

«Пацаны красавчики. Хоть они в нормальные игры играют», «Нормальное детство, оставьте в покое уже, вырубите свою камеру», - написали пензенцы.

Многие подписчики вспомнили, что в детстве развлекались подобным образом.

«Сами-то в их возрасте то по гаражам, то по стройкам, то по подвалам лазили», «Мы в детстве шалаши строили, делали крышу на деревьях, лазили на довольно приличную высоту. И почему-то это считалось нормальным, даже среди взрослых», «Мы тоже лазили по таким плитам. А еще в люк», - поделились воспоминаниями горожане.