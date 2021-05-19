Штраф им не страшен: в Суру продолжают сбрасывать целлюлозу

19.05.2021 | 10:48

Во вторник, 18 мая, в пензенских пабликах соцсети «ВКонтакте» и Instagram появились снимки загрязненной Суры.

«Маяк. Очередной сброс химии! И пробы брать не нужно!» - написал горожанин.

Пост он проиллюстрировал снимками: по зеленовато-бурой глади реки плывут темные частицы отходов производства.

Комментировавшие пост пользователи забили тревогу и посоветовали сделать репост записи в аккаунты врио губернатора Олега Мельниченко.

«Одна целлюлоза плывет, что же там за фильтры стоят?», «Нашим властям до экологии нет дела», «Дешевле штрафы платить ответственным лицам, которым потом предприятие их возмещает», - возмутились пензенцы.

ОАО «Маяк» не раз привлекали к ответственности за сброс в Старую Суру недостаточно очищенных сточных вод. Пользователи вспомнили об этом.

«Штраф в 200 к. им не страшен. Каждый год их штрафуют и не один раз», - отметил горожанин.

На пост со снимками отреагировала пресс-служба регионального минлесхоза.

«Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области о выявленном факте нарушения природоохранного законодательства (промышленный сброс целлюлозы в реку Сура) проинформировало управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям для проведения проверки и принятия мер реагирования», - говорится в комментарии.

Фото vk.com/penza_live.