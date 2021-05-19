Сетевое издание|18+|Среда|19 мая 2021|11:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Штраф им не страшен: в Суру продолжают сбрасывать целлюлозу

Печать

Во вторник, 18 мая, в пензенских пабликах соцсети «ВКонтакте» и Instagram появились снимки загрязненной Суры.

«Маяк. Очередной сброс химии! И пробы брать не нужно!» - написал горожанин.

Пост он проиллюстрировал снимками: по зеленовато-бурой глади реки плывут темные частицы отходов производства.

Комментировавшие пост пользователи забили тревогу и посоветовали сделать репост записи в аккаунты врио губернатора Олега Мельниченко.

«Одна целлюлоза плывет, что же там за фильтры стоят?», «Нашим властям до экологии нет дела», «Дешевле штрафы платить ответственным лицам, которым потом предприятие их возмещает», - возмутились пензенцы.

ОАО «Маяк» не раз привлекали к ответственности за сброс в Старую Суру недостаточно очищенных сточных вод. Пользователи вспомнили об этом.

«Штраф в 200 к. им не страшен. Каждый год их штрафуют и не один раз», - отметил горожанин.

На пост со снимками отреагировала пресс-служба регионального минлесхоза.

«Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области о выявленном факте нарушения природоохранного законодательства (промышленный сброс целлюлозы в реку Сура) проинформировало управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям для проведения проверки и принятия мер реагирования», - говорится в комментарии.

Фото vk.com/penza_live.

0
0
0
0
 
Гость||

Их дети и внуки здесь жить не будут - им все равно.

Гость||

А кому маяк то принадлежит ???????? Партия у них такая специфическая, по понятиям.

Гость||

А рыбку ловить только на один крючёк...

Гость||

Вор вору глаз не выклюет

Гость||

Вдонин и семейка давно благонадежные немчурские бизнесмены. Все активы и будущее в родненькой Германии. Срать он хотел на всех, завтра ещё выбросом винила шлифанёт. Сколько чинуш он прикармливает, ему тьфу зайти копейки. Он с долей по миллиону евро пилит на чистке Старой Суры и даже видимость работы не создавал.

Гость||

При СССР там живого места не было от этих отходов. И ничего страшного не было. Только вонь, пена, и рыба дохла.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте