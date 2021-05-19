Пензенцы заметили очередного пловца в новом фонтане

19.05.2021 | 12:07

Пензенская молодежь использует новый светомузыкальный фонтан как место для купания. Уже не в первый раз в Сети появляются кадры плещущихся в чаше людей.

Последняя запись была опубликована в среду, 19 мая, в Instagram. «Очередной пловец в новом фонтане», - такой подписью сопроводил автор кадры.

Сначала на видео запечатлены два подростка - сидят на парапете и, по-видимому, приводят себя в порядок после «водных процедур»: один натягивает носок, другой держит полотенце. Затем в объектив попадает молодой человек в плавках, бредущий по воде. Рядом с ним - две девушки, которые залезли в фонтан прямо в одежде и, по-видимому, высматривают на дне монетки.

Мнения комментаторов разделились: одни резко осуждают такое поведение и называют его дикостью, другие находят его вполне естественным.

«Штраф 5 000, и желание отпадет», «Вчера не то что подростки купались - даже собаку затащили», «Это ужас какой-то!», «Речки, что ли, не хватает людям?!» - возмущается первая категория участников обсуждения.

«Вам жалко, что ли? Хотят люди и купаются! В чем проблема-то?», «Пусть плавают, лишь бы не ломали», - считают оппоненты.

Пензенцы регулярно используют фонтан в качестве купальни. В этом году сезон открыли два парня, 3 мая окунувшиеся в холодную воду. В прошлом октябре горожане сообщали о детях, собиравших на дне мелочь.

Ряд комментаторов отмечает, что для отдыха и купания есть пляжи. Однако их сезон в Пензе официально откроется еще нескоро, и не факт, что горожанам разрешат купаться: вода может не соответствовать СанПиН. В этом случае людям можно будет только отдыхать на берегу, не заходя в воду.