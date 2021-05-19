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Глас народа

Пензенцы заметили очередного пловца в новом фонтане

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Пензенская молодежь использует новый светомузыкальный фонтан как место для купания. Уже не в первый раз в Сети появляются кадры плещущихся в чаше людей.

Последняя запись была опубликована в среду, 19 мая, в Instagram. «Очередной пловец в новом фонтане», - такой подписью сопроводил автор кадры.

Сначала на видео запечатлены два подростка - сидят на парапете и, по-видимому, приводят себя в порядок после «водных процедур»: один натягивает носок, другой держит полотенце. Затем в объектив попадает молодой человек в плавках, бредущий по воде. Рядом с ним - две девушки, которые залезли в фонтан прямо в одежде и, по-видимому, высматривают на дне монетки.

Мнения комментаторов разделились: одни резко осуждают такое поведение и называют его дикостью, другие находят его вполне естественным.

«Штраф 5 000, и желание отпадет», «Вчера не то что подростки купались - даже собаку затащили», «Это ужас какой-то!», «Речки, что ли, не хватает людям?!» - возмущается первая категория участников обсуждения.

«Вам жалко, что ли? Хотят люди и купаются! В чем проблема-то?», «Пусть плавают, лишь бы не ломали», - считают оппоненты.

Пензенцы регулярно используют фонтан в качестве купальни. В этом году сезон открыли два парня, 3 мая окунувшиеся в холодную воду. В прошлом октябре горожане сообщали о детях, собиравших на дне мелочь.

Ряд комментаторов отмечает, что для отдыха и купания есть пляжи. Однако их сезон в Пензе официально откроется еще нескоро, и не факт, что горожанам разрешат купаться: вода может не соответствовать СанПиН. В этом случае людям можно будет только отдыхать на берегу, не заходя в воду.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Речки, что ли, не хватает людям?!»
автор сам пусть в целлюлозе купается

Гость||

Половец в фонтане.

Гость||

Сами в своей фекальный речке купайтесь.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.05.2021 12:42|

Половец в фонтане.

А вокруг печенеги)

Гость||

Фонтан криво сделали - всё течёт на ул. М.Горького.

Гость||

Десантники будущие, пусть купаются!

Гость||

Пусть купаются особенно девушки,но только пусть все будут голенькие без трусов.

Гость||

Возможно,ночью,в фонтан нетрезвые граждане справляют нужду.Ребенок может подхватить заразу.

Гость||

у вас тут совсем с мозгами плохо, посмотрите, что вы пишите, подумаешь, дети в фонтане купаются, жара на улице, почему бы и не поиграть в фонтане...они на то и дети, а несогласные, идите на целлюлозную речку

Имя: Гость
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